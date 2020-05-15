AMD выпустила видеокарту для рабочих станций Radeon Pro VII

15 мая 2020 г., 14:05

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Компания AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Она нацеливается на профессиональное использование, в частности, в инженерных приложениях и при потоковом 8K-вещании.

Видеокарта AMD Radeon Pro VII имеет 16 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 и поддерживает работу с шестью синхронизированными дисплеями и компьютерной шиной PCIe 4.0. Для новинки заявлена на 26% большая производительность при обработке изображений 8K в Blackmagic Design DaVinci Resolve, а её эффективность при обработке чисел двойной точности (FP64) в пересчете на доллар США выше в 5,6 раз по сравнению с конкурентами. В данной видеокарте впервые представлена технология AMD Infinity Fabric Link для рынка рабочих станций, которая увеличивает пропускную способность передачи данных приложений за счет обеспечения высокоскоростного обмена между различными графическими процессорами в системах с многопроцессорными конфигурациями.

«Сегодня профессионалам приходится соблюдать жесткие временные ограничения проектов в условиях сокращения бюджетов, при этом они должны обеспечивать результаты мирового класса, — рассказывает Скотт Херкельман, вице-президент компании AMD и генеральный директор подразделения по работе с графическими решениями для бизнеса. — Поэтому они ожидают большего от современной видеокарты. И AMD Radeon Pro VII может удовлетворить их требования благодаря оснащению инновационными высокопроизводительными технологиями, с помощью которых пользователи могут с легкостью выполнять более масштабные и сложные проекты инженерного моделирования, создавать цифровой видеоконтент и рекламные сообщения исключительно высокого разрешения и управлять ими, а также разрабатывать передовые приложения для высокопроизводительных вычислений, которые позволят нам сделать новые научные открытия с использованием крупномасштабных суперкомпьютерных кластеров».

Среди основных возможностей и функций видеокарты AMD Radeon Pro VII стоит отметить ее производительность при обработке чисел двойной точности. Для новинки заявлено до 6,5 TFLOPS (FP64) с удвоенной точностью, что востребовано в инженерных и научных приложениях. Поэтому видеокарта Radeon Pro VII демонстрирует в 5,6 раз большую эффективность в пересчете на доллар США по сравнению с конкурентами, по результатам внутреннего эталонного теста AMD для рабочей нагрузки Altair EDEM «Screw Auger».

Применяемая в новинке высокоскоростная память HBM2 объемом 16 ГБ с пропускной способностью в 1 ТБ/с и полной поддержкой ECC позволяют беспрепятственно обрабатывать сложные модели и наборы данных с низкой задержкой.

Технология AMD Infinity Fabric Link — высокоскоростное соединение с низкой задержкой позволяет совместно использовать память двух графических процессоров AMD Radeon Pro VII. При этом пользователи получают возможность увеличивать размер и масштаб своих рабочих нагрузок, разрабатывать более сложные проекты, а также проводить более крупные инженерные расчеты, чтобы стимулировать научные открытия. Технология AMD Infinity Fabric Link обеспечивает в 5,25 раз большую пропускную способность по сравнению с интерфейсом PCIe 3.0×16, при этом скорость взаимодействия между отдельными графическими процессорами может достигать 168 ГБ/с.

Пользователи могут получать доступ к своим рабочим станциям практически из любого места без ущерба для производительности благодаря функциональности для работы с удаленными рабочими станциями по протоколу IP, встроенной в драйвер AMD Radeon Pro Software for Enterprise.

Синхронизация кадров FrameLock/Genlock — обеспечение точной синхронизации выходных кадров для настенных дисплеев, цифровых рекламных вывесок и других устройств визуального отображения (требуется модуль синхронизации AMD FirePro S400).

Открытая экосистема ROCm — открытая программная платформа для ускорения вычислений предоставляет удобную модель программирования графических процессоров с поддержкой OpenMP, HIP и OpenCL, а также поддержку ведущих платформ для работы с машинным обучением и высокопроизводительными вычислениями, включая TensorFlow, PyTorch, Kokkos и RAJA.

Работу видеокарты AMD Radeon Pro для рабочих станций поддерживает программное обеспечение Radeon Pro Software for Enterprise, которое позволяет достичь высочайшего уровня стабильности, производительности, надежности и качества изображений в своем классе, а также другие инновационные возможности, включая захват кадров в высоком разрешении, запись и потоковую передачу видеоданных. Последняя версия программного обеспечения демонстрирует на 14 процентов большую производительность по сравнению с версией предыдущего года для графических адаптеров AMD Radeon Pro текущего поколения. Новое программное обеспечение доступно для загрузки на веб-сайте AMD.com.

Компания AMD также выпустила обновления для AMD Radeon ProRender — физического движка для рендеринга, созданного с учетом отраслевых стандартов, который позволяет выполнять ускоренный рендеринг на любом графическом процессоре, любом центральном процессоре и в любой операционной системе. Обновления включают новые подключаемые модули для SideFX Houdini и Unreal Engine, а также обновленные подключаемые модули для Autodesk Maya и Blender. Разработчики могут воспользоваться доработанным пакетом AMD Radeon ProRender SDK, который доступен на обновленном веб-сайте GPUOopen.com. Его реализация стала проще благодаря возможности использования лицензии Apache License 2.0. Компания AMD также выпустила бета-версию SDK для блока визуализации Radeon ProRender 2.0 следующего поколения с поддержкой визуализации на передовых графических процессорах и центральных процессорах. Подключаемые модули в этой версии имеют открытый исходный код.

Видеокарта AMD Radeon Pro VII ожидается в продаже у основных оптовых и розничных продавцов начиная с 16 июня 2020 года. Стоимость составит $1899. Рабочие станции, укомплектованные видеокартами AMD Radeon Pro VII, должны появиться в продаже у ведущих производителей оригинального оборудования во второй половине 2020 года.

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