Мінцифри підтримує безоплатний курс із кібербезпеки

4 мая 2022 г., 12:15

За підтримки Мінцифри технологічний SET University запускає набір на навчання з кібербезпеки для людей, які хочуть опанувати професію експерта або влаштуватися на роботу в цій галузі.



Ця ініціатива націлена на випускників старших класів, студентів перших курсів ВНЗ, представників технологічних спеціальностей, на кшталт trainee- або junior-розробників, а також на тих, які хочуть здобути базові знання для роботи в цій галузі.



Онлайн-навчання почнеться в середині травня і триватиме три місяці. Дізнатися більше та залишити заявку можна на сайті https://www.setuniversity.tech/cybersecurity.



Зазначено, цього року SET University проводитиме набір на бакалаврат — близько 30 студентів зможуть навчатися безплатно за напрямом «Кібербезпека». Студенти матимуть можливість отримати повні стипендії та гранти для навчання, а також диплом державного зразка після закінчення. Умови та дати вступної кампанії визначатиме Міністерство освіти та науки України.



У майбутньому університет планує запустити магістерські програми, щоб навчати студентів технологій штучного інтелекту.

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