Meta Platforms відкриває доступ до великої мовної моделі AI з 175 мільярдами параметрів

4 мая 2022 г., 13:15

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Згідно з повідомленням Reuters, власник Facebook Meta Platforms відкриває доступ до великої мовної моделі для досліджень штучного інтелекту.



Meta підкреслила, що її модель була першою моделлю мови з 175 мільярдами параметрів, яка стала доступною для широкої дослідницької спільноти ШІ.



«Великі мовні моделі» — це системи обробки природної мови, які навчаються на великих обсягах тексту і здатні відповідати на запитання щодо розуміння прочитаного або створювати новий текст.



У своєму блозі компанія Meta зазначила, що випуск її моделі «Open Pretrained Transformer (OPT-175B)» покращить здатність дослідників зʼясувати, як працюють великі мовні моделі.



Як вважає Meta, обмеження доступу до таких моделей «перешкоджають зусиллям щодо підвищення їх надійності та пом’якшення таких відомих проблем, як упередженість та токсичність».



Технологічний гігант заявив, що для запобігання неправомірному використанню та «збереження цілісності», випускає модель під некомерційною ліцензією, щоб зосередитися на дослідницьких напрямках використання.



Доступ до моделі отримають академічні дослідники та люди, пов’язані з урядом, громадянським суспільством та науковими організаціями, а також галузеві дослідницькі лабораторії. Реліз міститиме попередньо підготовлені моделі та код для їх навчання та використання.

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