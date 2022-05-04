Білий дім виділяє понад 3 мільярди доларів на виробництво акумуляторів

4 мая 2022 г., 11:25

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Як повідомляє Reuters, адміністрація Байдена виділить понад 3 мільярди доларів на фінансування інфраструктури виробництва та перероблення акумуляторів для електромобілів.



Міністерством енергетики під ці задачі буде використовувати фонди під інфраструктуру в розмірі 1 трлн доларів, які були зарезервовані минулого року. Серед ініціатив буде переробка корисних копалин для використання в акумуляторах великої ємності та утилізація цих батарей.



Байден хоче, щоб половина транспортних засобів, що продаються в США, були електричними до 2030 року, і він сподівається, що ця мета збільшить кількість робочих місць у ключових штатах передвиборчої боротьби, перешкодить китайській конкуренції на ринку, що швидко розвивається, і зменшить викиди вуглецю, що змінюють клімат.



Адміністрація також позиціонує ці заходи як крок до забезпечення енергетичної незалежності та скорочення довгострокового інфляційного тиску, що посилився вторгненням росії в Україну 24 лютого.



Останнє фінансування допоможе створити та модернізувати заводи по виробництву батарей. Закон про інфраструктуру також виділив ще мільярди для уряду на закупівлю електробусів та встановлення зарядних пристроїв для електромобілів. Адміністрація співпрацює з виробниками електрокарів.



Але кошти не підуть на розробку нових шахт у США для виробництва літію, нікелю, кобальту та інших корисних копалин, необхідних для виробництва цих батарей. Деякі з цих проектів стикаються з місцевою опозицією і знаходяться в екологічній та юридичній експертизі адміністрації Байдена.



У березні Байден використав Закон про оборонне виробництво часів холодної війни, щоб підтримати виробництво та переробку цих корисних копалин.

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