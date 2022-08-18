«Мінцифра» запускає Drone Hackathon з пошуку нових рішень у сфері дронів військового призначення

18 августа 2022 г., 10:35

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Перший міжнародний Drone Hackathon «Мінцифра» проведе разом із партнерами. Головна ціль хакатону – напрацювати нові рішення у сфері military-tech для виробництва дронів. Заявки на участь приймаються до 23 серпня. Реєстрація учасників доступна за посиланням.

Участь у хакатоні можуть взяти інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою. Можна подаватися як командою, так і самостійно.

Drone Hackathon складатиметься з двох частин. Перша – дистанційна робота над челенджами, які команди отримають після реєстрації. Друга частина відбудеться в місті Києві офлайн із 26 до 29 серпня, де учасники доопрацюють спільні рішення та представлять їх журі. Переможці хакатону отримають грошову винагороду.

Нагадаємо, на початку липня «Мінцифра» та фандрейзингова платформа UNITED24 оголосили про старт проєкту «Армія дронів». Партнером цього проєкту є Генштаб Збройних Сил України та «Держспецзвʼязку». Це комплексна програма, у межах якої буде здійснюватися системна закупівля дронів, їх ремонт та оперативна заміна, тренування пілотів, а також навчання R&D-галузі. За перший місяць роботи проєкту з усього світу було зібрано понад 755 млн грн. Перші БПЛА, закуплені із цих грошей, вже прибули на фронт.

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