Broadcom анонсувала чіпи Tomahawk 5 для формування мереж, що націлені на штучний інтелект

18 августа 2022 г., 9:45

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Компанія Broadcom представила нове сімейство чіпів Tomahawk 5/BCM78900, які здатні забезпечити швидкість комутації до 51,2 Тбіт/с. Вони дозволяють будувати пристрої комутації, оснащені до 64 портів 800GbE, до 128×400GbE або до 256×200GbE. Ці рішення містять до 64 вбудованих ядер Peregrine SerDes, кожне з яких має вісім вбудованих приймачів PAM4 SerDes зі швидкістю 106 Гбіт/с та пов'язаних з ними PCS для вбудованої підтримки численних варіантів фізичного підключення, що забезпечує широкий спектр носіїв, швидкостей та охоплення.



BCM78900 - це високопродуктивний пристрій великої місткості, призначений для задоволення вимог центрів обробки даних нового покоління та середовищ хмарних обчислень. Архітектура BCM78900 забезпечує повні можливості комутації, маршрутизації та тунелювання L2 та L3 при лінійній швидкості та максимальній щільності портів з низьким енергоспоживанням та затримкою. Сумісність програмного забезпечення підтримується у всьому портфелі продуктів StrataXGS, щоб спростити дизайн клієнтів та скоротити час виходу на ринок.



Оскільки серверні інтерфейси переходять на вищі швидкості Ethernet, а віртуалізація продовжує збільшувати використання каналів, мережам центрів обробки даних потрібні комутатори із щільністю підключення від 50GbE до 800GbE на граничному рівні та рівні агрегації. Маючи до 64 × [PM8x100] SerDes і гнучкість налаштування портів 50GbE, 100GbE, 200GbE, 400GbE і 800GbE, один комутаційний чіп BCM78900 можна використовувати для створення масштабованих та економічних кінцевих, магістральних, лезових комутаторів та комутаторів агрегації для всього дата-центру.



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