«Мінцифра» планує вдосконалити роботу «Держстату» шляхом цифровізації

12 апреля 2023 г., 17:25

Міністр цифрової трансформації та координатор розвитку «Державної служби статистики України» Михайло Федеров розповів Forbes Ukraine про плани цифровізації головного статистичного органу, що генерує левову частку даних про економіку країни.

Аудит «Держстату» було розпочато у 2021 році, активна розробка проєкту цифровізації почалася вже під час повномасштабної війни. Кінцева мета – створити сучасну організацію, яка в режимі реального часу збирає, швидко обробляє і розповсюджує дані.

Помітна користувачам частина проєкту – новий портал «Держстату», який планують запустити у другому півріччі. Але головне – реорганізація адміністративної структури, створення внутрішньої IT-системи для збору й обробки інформації, переніс історичних даних за понад три десятиліття незалежності. Кошторис проєкту становить близько 55 млн грн. Фінансування здійснюється коштом програми EGAP, яку підтримує уряд Швейцарії. Розробку доручено EPAM – одній з найбільших в країні IT-компаній.

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