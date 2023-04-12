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Вартість компонентів для дата-центрів у рф зросла до 40%

12 апреля 2023 г., 16:25
Як повідомляють мордорські ЗМІ, з лютого минулого року вартість компонентів для дата-центрів у рф зросла на 20-40%.
 
Обсяг введених в експлуатацію стійко-місць у ЦОДах за минулих рік у росії зріс на 10,8% і в сукупності склав 58,3 тис. Прогнозується, що цього року зростання складе 7,4% до 62,2 тис.
 
З початком агресії в Україні багато російських операторів заморозили будівництво дата-центрів у регіонах у зв'язку з дефіцитом компонентів. Але на жаль постачання все ще продовжується з Китаю, Туреччини та навіть деяких країн Європи.
 
Вартість будівництва ЦОДів зросла через брак компонентів, закладених у проєкти.
 
Локальні компанії вдвічі підняли ціни на компоненти для дата-центрів через відсутність конкуренції на ринку, а також зобов'язань державних корпорацій купувати тільки вітчизняні рішення.
 
Вартість оренди серверних стійок у росії за перші три місяці 2023 року подорожчала на 20-25%.

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