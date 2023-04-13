«Миколаївобленерго», «Вінницяобленерго», «Запоріжжяобленерго» отримали десятки тонн енергообладнання

13 апреля 2023 г., 8:25

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АТ «Миколаївобленерго» за останній місяць отримало низку гуманітарних партій енергетичного обладнання та матеріалів від міжнародних партнерів та українських волонтерів. До складу отриманих компанією 169,7 тонн вантажів входять трансформатори, генератори, автоматичні вимикачі, трансформаторна олія, кабель, інструменти та спецодяг.





Міністерство енергетики передало АТ «Вінницяобленерго» чергову партію енергетичного обладнання вагою майже 10,4 тонни. Вантаж включає трансформатори, генератори, ізолятори, кабель, а також високовольтні обмежувачі перенапруг. Ця гуманітарна допомога надійшла до України з Литви, Фінляндії, Молдови, Словенії, Норвегії, Німеччини та Латвії.





Мініенергетики України иакож надало ПАТ «Запоріжжяобленерго» чергову партію обладнання вагою близько 15 тонн. Вантаж включає 35 малопотужних генераторів, які надійшли зі Щвеції, та освітлювальну вежу, яку передали канадські партнери.





В Україну також надійшло 12 трансформаторів, які придбані за кошти Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з росією областей. Донором, за кошти якого була здійснена закупівля, є Данське енергетичне товариство.

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