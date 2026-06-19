Уряд США та Anthropic розробляють єдині стандарти безпеки АІ після блокування Fable 5 та Mythos 5

19 июня 2026 г., 9:35

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Адміністрація Президента США та Anthropic розпочали роботу над спільною методологічною базою, яка визначатиме ступінь загрози безпеці в нових моделях штучного інтелекту та регламентуватиме умови потенційного втручання з боку держави.





Як повідомляє видання POLITICO з посиланням на високопосадовців Білого дому, переговори перейшли в конструктивну фазу технічного нормотворення. Головне завдання діалогу - створення уніфікованих бенчмарків та критеріїв оцінки так званих «джейлбрейків» (jailbreaks) - системних уразливостей, які дозволяють користувачам обходити закладені розробниками безпекові обмеження АІ. Майбутній документ класифікуватиме глибину компрометації захисту, характер оголених функцій моделі та реальні практичні наслідки для національної та економічної безпеки.





Запуск цього процесу став наслідком серйозного інциденту, у межах якого Білий дім застосував експортні обмеження проти Anthropic. Через виявлену регуляторами критичну вразливість урядовці зажадали негайно зупинити експлуатацію найновіших потужних нейромереж компанії - Fable 5 та Mythos 5. Спочатку переговори опинилися під загрозою зриву: генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї (Dario Amodei) категорично відкинув вимоги уряду відкликати Fable 5, стверджуючи, що знайдені баги є обмеженими і не становлять реальної загрози, а стовідсотковий імунітет до хакінгу в індустрії є неможливим. У відповідь на таку відмову Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль, заблокувавши доступ до моделей для іноземних користувачів, що змусило компанію повністю прибрати продукти з ринку.





Ситуацію вдалося врегулювати під час серії екстрених телефонних нарад за участю співзасновника Anthropic Тома Брауна (Tom Brown), керівниці відділу публічної політики Сари Хек (Sarah Heck), міністра торгівлі Говарда Латніка (Howard Lutnick) та національного кібердиректора Шона Кернкросса (Sean Cairncross). Сторони погодилися, що чинна державна інфраструктура просто не має чітких інструментів для оцінки таких кіберінцидентів, оскільки технології розвиваються швидше за законодавство. У межах досягнутих домовленостей Anthropic направила команду провідних дослідників та експертів із кіберзахисту безпосередньо до Міністерства торгівлі у Вашингтоні для розробки патчів та узгодження фінальних правил гри. Попри те, що експортні санкції проти розробника наразі залишаються чинними, перехід до спільного створення стандартів свідчить про суттєвий прогрес у відносинах між Кремнієвою долиною та Білим домом, що резонує з аналогічними закликами лідерів країн G7 на нещодавньому саміті у Франції.





Прецедент із блокуванням моделей Fable 5 та Mythos 5 від Anthropic демонструє радикальну зміну політики США щодо розробників штучного інтелекту. У 2026 році Білий дім перейшов від декларативних наказів до прямих і жорстких регуляторних дій, прирівнявши передові АІ-моделі до об'єктів критичної інфраструктури або озброєння, на які поширюється суворий експортний контроль. Держава чітко дала зрозуміти, що національна безпека є пріоритетом, і розробники більше не зможуть самостійно вирішувати, чи є виявлений «джейлбрейк» безпечним для суспільства. Примусове вилучення флагманських продуктів із ринку стало потужним фінансовим та репутаційним ударом по Anthropic, який змусив компанію піти на поступки.





Перехід до створення технічних стандартів та бенчмарків є важливою перемогою як для уряду, так і для технологічного сектору. Для адміністрації США це можливість легітимізувати свій нагляд і створити прозору шкалу оцінки ризиків, за якою у майбутньому перевірятимуть продукти інших гігантів, включаючи OpenAI та Google. Для ІТ-індустрії це шанс отримати передбачувані правила гри. Замість раптових санкцій та блокувань за рішенням окремих чиновників, розробники отримають чіткий юридичний та технічний чек-лист: які саме архітектурні дефекти моделі вважатимуться критичними, а які - допустимими.





Обмеження доступу іноземних користувачів до американських технологій (зокрема через механізми хмарного експорту) є частиною глобальної стратегії США із недопущення витоку передових алгоритмів штучного інтелекту до геополітичних суперників, насамперед до Китаю. Створення системи державних стандартів безпеки дозволить США не лише контролювати внутрішній ринок, а й експортувати ці регуляторні норми до країн-союзників по G7, формуючи єдиний західний контур безпеки АІ під егідою Вашингтона.

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