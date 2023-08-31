Microsoft представила AI-модель Turing Bletchley v3

31 августа 2023 г., 17:25

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Компанія Microsoft оголосила про випуск чергової версії своєї моделі на базі штучного інтелекту Turing Bletchley v3. Вона є багатомовною базовою зорово-мовною моделлю і буде інтегрована в багато наявних продуктів Microsoft. У цьому випадку визначення "зорово-мовна" означає, що модель має можливості обробки зображень і мови одночасно, тому така модель називається "мультимодальною".



Нагадаємо, що першу версію цієї мультимодальної моделі було запущено в листопаді 2021 року, а у 2022 році почалося тестування останньої версії - v3. Ця модель поєднує в собі обробку як тексту, так і зображень, щоб у випадку з Bing покращити результати пошуку.



Примітно, що Bing Search – не єдиний продукт, який отримав нову версію Turing Bletchley v3. Вона також використовується для модерації контенту в ігровій службі Xbox Live компанії Microsoft. Модель допомагає команді модераторів Xbox виявляти недоречний і шкідливий контент, завантажуваний користувачами Xbox у профілі.



Модерація контенту - це величезна за масштабами та часто психологічно виснажлива робота, тому будь-яка допомога, яка допомагає модераторам бачити менше контенту, що засмучує, - це велике досягнення.

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