Квартальне падіння ринку ПК у Китаї склало 19% на тлі економічних проблем

31 августа 2023 г., 16:45

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Згідно з даними Canalys у II кв. 2023 року зниження поставок ПК (настільних комп’ютерів, ноутбуків і робочих станцій) у Китаї досягло 19% в річному обчисленні до 9,6 млн одиниць.

Поставки настільних ПК (включаючи стаціонарні робочі станції) та ноутбуків (включаючи мобільні робочі станції) скоротилися на 19% - до 3,0 млн. та 6,6 млн. одиниць відповідно.

ІТ-інвестиції з боку комерційного сектору залишалися обережними, оскільки відновлення економіки було повільнішим, ніж очікувалося, до липня 2023 року.

Тим часом ринок планшетів продемонстрував зростання поставок на 8% у річному обчисленні до 6,5 млн одиниць, що було зумовлено вищими показниками iPad порівняно з кварталом з обмеженою пропозицією рік тому.

Комерційний сектор континентального Китаю зіткнувся з більш значним спадом, зареєструвавши зниження поставок ПК на 22% в річному обчисленні до 4,2 млн одиниць у II кв. Поставки в споживчий сектор виявилися трохи кращими, знизившись на 16% в річному обчисленні до 5,4 мільйона одиниць.

«Очікуване відновлення комерційної активності в континентальному Китаї виявилося слабшим, ніж очікувалося, - зазначила Емма Сюй (Emma Xu), аналітик Canalys. - Сигнали по всій економіці, починаючи від слабкого експорту та споживчих витрат і закінчуючи уповільненням банківського кредитування, вказують на подальші несприятливі фактори, що впливають на ІТ-індустрію в цілому та на ринок ПК зокрема. Компанії всіх розмірів стають більш виваженими у своїх інвестиційних рішеннях на тлі невизначених економічних перспектив, але малий та середній бізнес особливо потерпає від бюджетних обмежень. У цей період економічного спаду та реструктуризації від уряду очікуються подальші стимулюючі заходи для пожвавлення інвестицій та підвищення довіри».

На споживчому фронті фестиваль шопінгу «618» продемонстрував здорове зростання витрат приблизно на 15%, але більша частина цих витрат була спрямована на такі категорії, як товари першої необхідності, краса і мода, тоді як витрати на електроніку були відносно низькими. «Відсутність зростання продажів на ринку ПК у 2 кварталі 2023 року, попри активну рекламну діяльність, свідчить про те, що споживачі навряд чи надаватимуть пріоритет оновленню своїх пристроїв у короткостроковій перспективі, - додає Сюй. - Canalys очікує, що відновлення ринку ПК в Китаї залишатиметься складним завданням, з прогнозованим річним падінням на 19% для поставок за весь 2023 рік».

Lenovo знову очолила ринок ПК на китайському ринку, але її поставки скоротилися на 24% в річному обчисленні.

HP і Huawei продемонстрували річне зростання на 6% порівняно зі сприятливим порівняльним кварталом, посівши друге і третє місця відповідно.

Dell продемонструвала найбільше падіння серед основних постачальників ПК, скоротивши поставки на 52% в річному обчисленні, що стало нещодавнім мінімумом для її частки ринку в регіоні.

Apple посіла п’яте місце з 17% зростання у річному обчисленні.

Ринок планшетів продемонстрував у Піднебесній зростання на 8% у річному обчисленні, в першу чергу завдяки високим показникам Apple. У II кв. поставки планшетів на базі Android скоротилися на 5%, попри значні знижки від постачальників і роздрібних мереж.

«Нові виробники планшетів у континентальному Китаї націлені на збільшення проникнення на ринок, щоб збільшити кількість встановлених пристроїв, - зазначає Сюй. - Вони досягають цього різними шляхами, такими як розширення свого охоплення в містах нижчого рівня, розробка сильніших розважальних та екосистемних пропозицій, а також надання конкурентних альтернатив небрендованим бюджетним планшетам. Найбільші виробники планшетів також диверсифікують свої продуктові портфелі, щоб охопити більшу кількість цінових діапазонів, аби впоратися з конкурентним тиском. У майбутньому переможцям на ринку потрібно буде впроваджувати більше інновацій як у самих пристроях, так і в їх екосистемах, щоб розкрити потенціал інтерактивного інтелекту через взаємодію між апаратним забезпеченням, програмним забезпеченням і додатками, пристосованими для конкретних випадків використання в освіті, розвагах і комерційному середовищі».

Apple очолила ринок планшетів у континентальному Китаї, поставивши 2,3 мільйона одиниць продукції, досягнувши 47% зростання у річному обчисленні. Темпи зростання Apple були прискорені відносно слабким порівняльним кварталом через значні перебої в ланцюжку поставок, з якими компанія зіткнулася у другому кварталі 2022 року.

Huawei посіла друге місце з 19% зростанням, відвантаживши 1,2 мільйона планшетів.

Компанія Xiaomi посіла третє місце в ринковому рейтингу і продемонструвала найсильніше зростання серед основних постачальників, збільшивши поставки на 53% після запуску кількох нових моделей.

У компанії Lenovo, яка посіла четверте місце, поставки планшетів знизилися на 44% на тлі слабкого комерційного попиту на її пристрої.

Замикає п’ятірку лідерів компанія Honor з 8% річним падінням поставок.

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