Microsoft предложит скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams

15 сентября 2020 г., 14:45

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Компания Microsoft представила своим клиентам возможность получить бесплатный доступ к функции голосовых вызовов без доступа в Интернет, а также специальные предложения для Microsoft Teams.



Как отмечается, за последние полгода организации со всего мира перевели большую часть работы в онлайн-формат. Это касается как небольших встреч внутри компании, так и крупных собраний и конференций. Появление гибридных рабочих мест создает необходимость в расширении возможностей онлайн-конференций. Для этого важно, чтобы пользователи, у которых нет надежного доступа к Интернету, могли присоединиться к собраниям в Teams. Это можно сделать через голосовой вызов по телефону, используя Audio Conferencing. А организаторы крупномасштабных мероприятий могут использовать надстройку Advanced Communications, которая дает доступ к дополнительным функциям, обеспечивает необходимую инфраструктуру и административный контроль для проведения больших конференций на профессиональном уровне.



Чтобы клиенты могли эффективно использовать возможности Teams и экономить, Microsoft объявила о нескольких промопредложениях.



В частности объявлен бесплатный доступ к Audio Conferencing до 31 января 2021 года для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а с 1 октября до 31 марта 2021 года – для клиентов, приобретающих продукты Microsoft через CSP-партнеров или онлайн. Лимит для звонков из собраний Teams на каждого пользователя составляет 900 минут в месяц.



Также предложена скидка 35% на Advanced Communications для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а до конца года предложение будет доступно для клиентов компании, приобретающих продукты Microsoft через партнеров или онлайн.

Плюс к этому Microsoft намерена обеспечить поддержку FastTrack и сделать специальные предложения для пользователей Skype for Business для плавного перехода на Teams с экономией средств.

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