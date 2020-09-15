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Microsoft предложит скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams

15 сентября 2020 г., 14:45
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Microsoft предложит скидки и бесплатный доступ к некоторым опциям Teams

Компания Microsoft представила своим клиентам возможность получить бесплатный доступ к функции голосовых вызовов без доступа в Интернет, а также специальные предложения для Microsoft Teams.

Как отмечается, за последние полгода организации со всего мира перевели большую часть работы в онлайн-формат. Это касается как небольших встреч внутри компании, так и крупных собраний и конференций. Появление гибридных рабочих мест создает необходимость в расширении возможностей онлайн-конференций. Для этого важно, чтобы пользователи, у которых нет надежного доступа к Интернету, могли присоединиться к собраниям в Teams. Это можно сделать через голосовой вызов по телефону, используя Audio Conferencing. А организаторы крупномасштабных мероприятий могут использовать надстройку Advanced Communications, которая дает доступ к дополнительным функциям, обеспечивает необходимую инфраструктуру и административный контроль для проведения больших конференций на профессиональном уровне.

Чтобы клиенты могли эффективно использовать возможности Teams и экономить,  Microsoft объявила о нескольких промопредложениях.

В частности объявлен бесплатный доступ к Audio Conferencing до 31 января 2021 года для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а с 1 октября до 31 марта 2021 года – для клиентов, приобретающих продукты Microsoft через CSP-партнеров или онлайн. Лимит для звонков из собраний Teams на каждого пользователя составляет 900 минут в месяц.

Также предложена скидка 35% на Advanced Communications для участников программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement, а до конца года предложение будет доступно для клиентов компании, приобретающих продукты Microsoft через партнеров или онлайн.
Плюс к этому Microsoft намерена обеспечить поддержку FastTrack и сделать специальные предложения для пользователей Skype for Business для плавного перехода на Teams с экономией средств.


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