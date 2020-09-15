Создается HPC-система с производительностью 3,1 эксафлопс на платформе AMD

15 сентября 2020 г., 15:15

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Компания AMD объявила о новом сотрудничестве с GIGABYTE Technology и Northern Data AG для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) с общей вычислительной мощностью около 3,1 эксафлопс. В его рамках GIGABYTE предоставит компании Northern Data серверные системы, оснащенные процессорами AMD EPYC 2-го поколения и ускорителями Radeon Instinct. Сообщается, что Northern Data в настоящее время занимается разработкой распределенного вычислительного кластера на базе оборудования Gigabyte и AMD в Норвегии, Швеции и Канаде.

Томас Йен, Руководитель отдела продаж и менеджер по развитию бизнеса в GIGABYTE Technology, комментирует: «Мы очень рады этому мегапроекту и активному сотрудничеству с Northern Data. Благодаря взаимодействию с AMD мы можем проектировать, производить и поставлять большие объемы высокопроизводительных серверов в очень короткие сроки. Это убедило Northern Data оснастить серверами GIGABYTE свою HPC платформу на базе графических процессоров, в функции которой входят рендеринг, машинное обучение и ИИ».

Сух Дхиллон, коммерческий директор AMD в регионах ЕБВА (EMEA), утверждает: «Мы рады сотрудничеству с GIGABYTE и Northern Data, одними из мировых лидеров в области высокопроизводительных вычислительных систем (HPC). Мы с нетерпением ждем начала работы над этим уникальным флагманским проектом с использованием процессоров AMD EPYC 2-го поколения и ускорителей AMD Radeon Instinct, которые помогут установить очень высокие стандарты производительности, безопасности и масштабируемости даже при самых больших рабочих нагрузках».

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