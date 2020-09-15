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LG представила смартфон Wing с поворотным экраном и выдвижной камерой

15 сентября 2020 г., 14:05
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LG представила смартфон Wing с поворотным экраном и выдвижной камерой

Компания LG официально представила появлявшийся ранее в виде слухов смартфон LG Wing в оригинальном форм-факторе. Модель получила два экрана, один из которых вращается на 90 градусов.

LG представила смартфон Wing с поворотным экраном и выдвижной камерой

Основной экран OLED имеет диагональ 6,8 дюймов и разрешение 2460×1080. Изначально, он располагается традиционно вертикально на корпусе, но при этом может переводиться в горизонтальный режим, открывая дополнительный OLED-дисплей диагональю 3,9 дюйма (1240×1080 пикселей). По задумке LG, вспомогательный экран можно использовать для набора текста, управления контентом, вывода важных оповещений и т.д., без перекрытия контента на основном экране. Телефон позволяет настроить приложения, которые будут открываться одновременно на двух экранах.

LG представила смартфон Wing с поворотным экраном и выдвижной камерой

Что касается спецификаций, новинка является выше среднего на сегодня смартфоном: Qualcomm Snapdragon 765G (со встроенным модемом 5G), 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройная камера с датчиками 64, 12 и 13 Мп, выдвижная фронтальная камера 32 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки Qi. Устройство оснащено подэкранным дактилоскопическим датчиком и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

LG Wing вначале появится в Южной Корее, а в следующем месяце — в Европе и США. Цена для европейского региона заявлена на уровне 1100 евро.


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