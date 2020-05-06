Microsoft инвестирует 1 млрд долл. в строительство ЦОД в Польше

6 мая 2020 г., 13:56

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Компания Microsoft официально объявила о значительных инвестициях в развитие цифровой инфраструктуры в Польше.



План, в рамках которого зарезервировано 1 млрд долл., предусматривает долгосрочные инвестиции в повышение квалификации, тесное партнерство на местном уровне, поддержку цифрового преобразования и доступ к новейшим технологиям облачных вычислений. Намеченные активности должны помочь в реализации концепции Польской цифровой долины (Polskiej Doliny Cyfrowej) и ускорить внедрение инноваций как в частном секторе, так и в государственных учреждениях и в обществе.



Основой этого многостороннего плана является открытие нового регионального центра обработки данных Microsoft в Польше, как части глобальной инфраструктуры облачных сервисов компании. Новый ЦОД должен предоставить национальной экосистеме стартапов, предпринимателей, компаний и государственных учреждений доступ к защищенным облачным сервисам корпоративного класса. Microsoft и Национальный облачный оператор (Operator Chmury Krajowej) подписали стратегическое соглашение, в рамках которого будут предоставлены экспертные знания в области цифровой трансформации и широкого доступа к облачным решениям для всех отраслей промышленности и компаний в Польше.



Как отмечается, намеченная инициатива рассчитана на ближайшие семь лет. Объявленное соглашение является продолжением почти 30 лет плодотворного сотрудничества между Microsoft и польскими организациями и компаниями всех размеров, а также сетью из более чем 6000 локальных партнеров.



«Я уверен, что инвестиции Microsoft в Польше будут важны для предприятий, государственных учреждений и системы образования, позволят им провести цифровые преобразования и внедрить новые стандарты работы. Наша главная цель - ускорить превращение Польши в технологический центр для региона Центральной и Восточной Европы », - заявил Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki), премьер-министр Польши.



«Я с гордостью объявляю об инвестициях в 1 миллиард долларов в текущую цифровую трансформацию и развитие Польской цифровой долины. Доступные в стране глобальные облачные вычисления Microsoft обеспечат более широкое использование технологических возможностей, быстрое внедрение инноваций и принесут больше преимуществ государственным учреждениям и компаниям из ключевых секторов, а также быстро растущему польскому сообществу стартапов. Эти инвестиции также обеспечат мощную поддержку для дальнейшего успеха польских программистов, создавая возможности для развития ключевых навыков примерно для 150 тыс. сотрудников, партнеров и студентов. Наша миссия состоит в том, чтобы усилить потенциал людей и организаций в Польше, и создать им все необходимые условия для достижения большего », - отметил Жан-Филипп Куртуа (Jean-Phillippe Courtois), исполнительный вице-президент и президент Microsoft по глобальным продажам, маркетингу и операциям.



«Сегодня мы празднуем подписание стратегического партнерства между Chmura Krajowa и Microsoft. Это еще один важный шаг на пути к оцифровке и ускорению развития всей польской экономики. Особый шаг перед лицом необратимых изменений, которые происходят на наших глазах в социально-экономической экосистеме. Цифровая трансформация - это прекрасная возможность быстрее и эффективнее справиться с текущим кризисом. Облачные технологии - это будущее, которое мы хотим реализовать сегодня », - сказал Збигнев Ягелло (Zbigniew Jagiełło), президент PKO Bank Polski, одного из двух основателей Chmura Krajowa.



Chmura Krajowa основана в 2018 году крупнейшим польским банком PKO Bank Polski и Польским фондом развития (PFR) для ускорения развития цифровых технологий в сегменте государственных предприятий и бизнес-секторе. Компания развивает мультиплатформенную модель, в рамках которой предлагает как собственные сервисы, так и решения от глобальных поставщиков.

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