Eset на полгода открывает доступ к сервису Threat Intelligence командам CERT в ЕС

6 мая 2020 г., 14:25

Компания Eset, с целью помочь национальным командам реагирования на компьютерные чрезвычайные события в ЕС (EU CERT) защитить пользователей и инфраструктуру в условиях пандемии Covid-19, предлагает бесплатный в течение шести месяцев доступ к источникам данных Eset Threat Intelligence. Предложение включает доступ к информации о доменах, URL-адресах, вредоносных файлах и ботнетах.

Сервис Eset Threat Intelligence в режиме реального времени позволяет информировать пользователей об основных угрозах корпоративной среды, анализировать конкретные вредоносные программы и предоставлять специалистам по безопасности аналитическую информацию о функциональных возможностях угроз на предприятиях.

Доступ к данным Eset Threat Intelligence позволит CERT отслеживать возможные угрозы, чтобы снизить риск атаки и усилить защиту системы. Сотрудничество является неотъемлемой частью анализа угроз и реагирования на них, поэтому Eset обратилась с предложением партнерства к 46 институтам CERT во всем ЕС. В некоторых странах уже началось активное сотрудничество.

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