 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1214)

26.04 - 03.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Eset на полгода открывает доступ к сервису Threat Intelligence командам CERT в ЕС

6 мая 2020 г., 14:25

Eset на полгода открывает доступ к сервису Threat Intelligence командам CERT в ЕС

Компания Eset, с целью помочь национальным командам реагирования на компьютерные чрезвычайные события в ЕС (EU CERT) защитить пользователей и инфраструктуру в условиях пандемии Covid-19, предлагает бесплатный в течение шести месяцев доступ к источникам данных Eset Threat Intelligence. Предложение включает доступ к информации о доменах, URL-адресах, вредоносных файлах и ботнетах.

Сервис Eset Threat Intelligence в режиме реального времени позволяет информировать пользователей об основных угрозах корпоративной среды, анализировать конкретные вредоносные программы и предоставлять специалистам по безопасности аналитическую информацию о функциональных возможностях угроз на предприятиях.

Доступ к данным Eset Threat Intelligence позволит CERT отслеживать возможные угрозы, чтобы снизить риск атаки и усилить защиту системы. Сотрудничество является неотъемлемой частью анализа угроз и реагирования на них, поэтому Eset обратилась с предложением партнерства к 46 институтам CERT во всем ЕС. В некоторых странах уже началось активное сотрудничество.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  