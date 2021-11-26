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Micron и UMC урегулировали патентный спор

26 ноября 2021 г., 13:15
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Micron и UMC урегулировали патентный спор

Американская компания Micron Technology и тайваньская United Microelectronics Corp. сообщили о достижении глобального урегулирования в контексте взаимных обвинений в краже интеллектуальной собственности.

В совместном заявлении двух компаний говорится, что UMC произведет единовременный платеж компании Micron, сумма которого не разглашается.

В ноябре 2018 года Министерство юстиции США раскрыло обвинения UMC в краже коммерческих секретов американского производителя микросхем. Также был подан гражданский иск, чтобы помешать UMC и китайской государственной Fujian Jinhua Integrated Circuit экспортировать украденную технологию в США для конкуренции с американскими производителями микросхем.

Теперь иск отозван и спор разрешен в несудебном порядке. «Компании по всему миру отзовут свои жалобы на другую сторону. UMC и Micron надеются на возможность взаимного делового сотрудничества», - говорится в совместном заявлении компаний.

Компания Micron, имеющая более 47 000 патентов на весь срок службы, планирует значительно увеличить свои инвестиции, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на микросхемы. В октябре компания заявила, что планирует увеличить инвестиции до более чем 150 млрд долл. в ближайшее десятилетие.

UMC одна из ведущих мировых компаний по производству полупроводников, специализирующаяся на производстве под заказ, располагает 12 фабриками общим потенциалом выпуска около 800 000 пластин в месяц.

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