Резервний ЦОД від Ucloud - оптимальний вибір для захисту даних! 

26 ноября 2021 г., 14:06

Захистити інфраструктуру від збою, вірусної атаки чи втрати даних можливо.



Хмарний резервний ЦОД від Ucloud - запорука стабільної та безперебійної роботи ваших ІТ-систем.



Віртуальний резервний дата-центр — це простий спосіб захисту даних від витоку в результаті викрадення, збою в роботі обладнання, дії комп’ютерних вірусів або випадкового видалення. Компанія UCloud пропонує реплікацію інформації на захищений резервний ЦОД із використанням технологій віртуалізації Microsoft і технології Veeam Backup & Replication



Які переваги?



Легке налаштування

Швидке перемикання із мінімальним часом простою

Регулярне резервне копіювання за розкладом

Глибина збереження копій до 7 днів

Безпека даних

Відновлення файлів у разі надзвичайних ситуацій

Після впровадження послуги резервного ЦОД із клієнтом працює персональний менеджер UCloud. Крім того, фахівці техпідтримки проконсультують Вас із будь-яких технічних питань.



Більш детальніше

Захист від кібератак у новому віртуальному світі