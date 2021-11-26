Резервний ЦОД від Ucloud - оптимальний вибір для захисту даних! 

Захистити інфраструктуру від збою, вірусної атаки чи втрати даних можливо.
Хмарний резервний ЦОД від Ucloud - запорука стабільної та безперебійної роботи ваших ІТ-систем.
Віртуальний резервний дата-центр — це простий спосіб захисту даних від витоку в результаті викрадення, збою в роботі обладнання, дії комп’ютерних вірусів або випадкового видалення. Компанія UCloud пропонує реплікацію інформації на захищений резервний ЦОД із використанням технологій віртуалізації Microsoft і технології Veeam Backup & Replication
Які переваги?
Легке налаштування
Швидке перемикання із мінімальним часом простою
Регулярне резервне копіювання за розкладом
Глибина збереження копій до 7 днів
Безпека даних
Відновлення файлів у разі надзвичайних ситуацій
Після впровадження послуги резервного ЦОД із клієнтом працює персональний менеджер UCloud. Крім того, фахівці техпідтримки проконсультують Вас із будь-яких технічних питань.
Більш детальніше
Захист від кібератак у новому віртуальному світі
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