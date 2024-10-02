Gartner: світові поставки комп'ютерів зі штучним інтелектом складуть 43% всіх ПК у 2025 році

2 октября 2024 г., 11:45

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Згідно з новим прогнозом компанії Gartner, у 2025 році світові поставки комп'ютерів зі штучним інтелектом складуть 114 мільйонів одиниць, що на 165,5% більше, ніж у 2024 році.

Gartner визначає комп'ютери зі штучним інтелектом як системи з вбудованим нейронним процесором (NPU) і використовує цю класифікацію для прогнозу. До AI PC відносяться комп'ютери з NPU - Windows на Arm, macOS на Arm та x86 ПК з Windows.

Gartner прогнозує, що поставки ПК зі штучним інтелектом досягнуть 43 мільйонів одиниць у 2024 році, що на 99,8% більше, ніж у 2023 році.

«Дискусія перейшла від спекуляцій щодо того, які ПК можуть містити функціональність AI, до очікування, що більшість компʼютерів з часом інтегрують можливості AI NPU, - заявив Ранджит Атвал, старший директор-аналітик Gartner. - В результаті NPU стане стандартною функцією для виробників ПК».

Gartner прогнозує, що до 2025 року комп'ютери зі штучним інтелектом становитимуть 43% від усіх поставок ПК, порівняно з 17% у 2024 році. Попит на ноутбуки зі штучним інтелектом буде вищим, ніж на настільні комп'ютери: у 2025 році поставки ноутбуків зі штучним інтелектом становитимуть 51% від загальної кількості ноутбуків.

Gartner прогнозує, що до 2026 року ноутбуки зі штучним інтелектом стануть єдиним варіантом ноутбуків, доступним для великого бізнесу, порівняно з менш ніж 5% торік.

«У міру того, як ринок ПК переходить від комп'ютерів без AI до комп'ютерів зі штучним інтелектом, домінування x86 з часом зменшуватиметься, особливо на ринку споживчих ноутбуків зі штучним інтелектом, оскільки ноутбуки зі штучним інтелектом на базі Arm відвойовуватимуть більшу частку у ноутбуків зі штучним інтелектом Windows x86 і ноутбуків без AI, - зазначає Атвал. - Однак у 2025 році ноутбуки зі штучним інтелектом на базі Windows x86 будуть лідирувати в бізнес-сегменті».

Компанії визнають, що технологічний ландшафт еволюціонує, передбачаючи, що AI і GenAI стануть ключовими факторами в майбутньому. «Питання для бізнесу полягає в тому, який комп'ютер зі штучним інтелектом купити, а не в тому, чи варто його купувати, - наголосив Атвал. - Однак компанії навряд чи платитимуть надбавку за функції AI, але купуватимуть комп'ютери зі штучним інтелектом для тестування в майбутньому, а також тому, що це їхній єдиний вибір, який пропонує більш безпечне та приватне обчислювальне середовище».

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