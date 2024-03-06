Біткоїн піднявся до історично рекордної позначки - $69 210, а потім швидко впав на 8%

6 марта 2024 г., 9:25

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, біткоїн вперше за понад два роки досягнув нового історичного максимуму, перевищивши 69 210 доларів, згідно з даними Coin Metrics.



Але невдовзі після рекордного значення найпопулярніша криптовалюта швидко відкотилася назад. Втрати поглибилися пізно ввечері - ціна знизилася на 8%, до 61 973,37 дол.



Однак, попри те, що біткоїн перебуває в гарячій фазі, зростаючи на 45% цього року, інвестори застерігають, що ситуація може скоро охолонути, оскільки нереалізований прибуток наближається до екстремальних рівнів.



"Ринок готовий до різкої корекції, можливо, від 10% до 20%, - зазначив Ед Толсон (Ed Tolson), генеральний директор і засновник криптовалютного хедж-фонду Kbit. - Будь-який суттєвий рух вниз призведе до каскадної ліквідації на ринках криптовалютних безстрокових свопів, де роздрібні клієнти накопичили довгі позиції з кредитним плечем, де ставки фінансування дуже високі. Протягом наступних кількох кварталів ми очікуємо, що біткоїн буде демонструвати хороші результати, але з різкими корекціями на цьому шляху".



Оуен Лау (Owen Lau) з Oppenheimer погоджується: "Зростання настільки швидке, що ми з обережністю ставимося до корекції. Але в довгостроковій перспективі все ще існують каталізатори, що підтримують позитивну цінову динаміку".



Нагадаємо, свій попередній рекорд у $68 982,20 біткойн встановив 10 листопада 2021 року, приблизно за рік до того, як катастрофічний збій FTX вразив криптоіндустрію, що дехто називає "моментом Лемана Бразерса" для криптовалют.



"Відновлення біткойном свого історичного максимуму ще раз показує, що він ніколи не зникне, - підкреслив Алекс Торн (Alex Thorn), керівник відділу досліджень Galaxy Digital. - За 15 років свого існування біткойн чотири рази падав на 75%, і кожного разу він повертався з новою силою".



Клара Медалі (Clara Medalie), директор з досліджень криптографічної компанії Kaiko, підтримала цю думку, заявивши, що новий рекорд є "важливою психологічною віхою" і "демонструє дивовижну здатність криптовалют відновлюватися і продовжувати розвиватися, наперекір всім обставинам". Однак, за її словами, це "не має суттєвого впливу на темпи інновацій в індустрії".



Каталізаторами сплеску криптовалюти стали американські спотові біткойн-біржові ETF, які почали торгувати на початку цього року, а також скорочення пропозиції біткойнів напередодні "халвінгу", що відбудеться наприкінці квітня. Ця подія покликана створити дефіцит навколо активу. Цього тижня висхідний тренд флагманської криптовалюти прискорився.



CNBC зазначає, що попри негайну корекцію у вівторок, новий рекорд є тріумфом для індустрії, яка довгий час страждала від репутаційних та регуляторних ризиків, що, здавалося, були найгіршими лише два роки тому, коли збанкрутілі криптокредитори потягли за собою криптоінвесторів, а криптовалютна біржа FTX обвалилася. Наприкінці 2022 року, коли трейдери намагалися оцінити потенційні масштаби проблем FTX, біткоїн впав до дворічного мінімуму. Того року криптовалюта впала на 64%.



У 2023 році криптовалюти, на чолі з біткоїном, продемонстрували значне зростання, яке склало 157%. Цифровий актив спочатку отримав поштовх від регіональної банківської кризи в США, а потім спіймав попутний вітер від спекуляцій на тему того, що ETF, які відстежують ціни на біткойн, отримають схвалення від Комісії з цінних паперів і бірж США.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet