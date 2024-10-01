 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Обсяг українського IT-експорту у серпні впав до 507 млн дол. – найгірший показник від початку повномасштабної війни

1 октября 2024 г., 13:35

Обсяг українського IT-експорту у серпні впав до 507 млн дол. – найгірший показник від початку повномасштабної війни

У серпні обсяг IT-експорту зменшився на 7% відносно липня і склав 507 млн дол., за даними НБУ. Це на 10,4% або ж 59 млн дол. менше у порівнянні з серпнем 2023 року. В цілому це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення росії.

Загалом, за вісім місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 4,3 млрд дол. Що на 5,7% менше ніж в аналогічний період минулого року.

Експорт усіх послуг України у серпні зменшився на 3% і склав 1,4 млрд дол. Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у серпні становила 37%. Це на 3,7% менше ніж у серпні 2023 та на 1,7% менше ніж у липні цього року.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  