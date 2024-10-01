Обсяг українського IT-експорту у серпні впав до 507 млн дол. – найгірший показник від початку повномасштабної війни

1 октября 2024 г., 13:35

У серпні обсяг IT-експорту зменшився на 7% відносно липня і склав 507 млн дол., за даними НБУ. Це на 10,4% або ж 59 млн дол. менше у порівнянні з серпнем 2023 року. В цілому це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення росії.

Загалом, за вісім місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 4,3 млрд дол. Що на 5,7% менше ніж в аналогічний період минулого року.

Експорт усіх послуг України у серпні зменшився на 3% і склав 1,4 млрд дол. Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у серпні становила 37%. Це на 3,7% менше ніж у серпні 2023 та на 1,7% менше ніж у липні цього року.

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