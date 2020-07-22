Лёгкий браслет обеспечивает 3D-реконструкцию руки для виртуальной реальности

22 июля 2020 г., 11:55

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Инженеры из Корнельского и Висконсинского университетов сконструировали носимое на запястье устройство, которое непрерывно отслеживает положение всей кисти человека в пространстве.

Браслет под названием FingerTrak оборудован тремя или четырьмя тепловыми камерами низкого разрешения. С их помощью регистрируются контуры руки, на основании которых вычисляются 3D-позиции двадцати суставов пальцев. По мнению разработчиков, их браслет может произвести переворот в технологиях виртуальной реальности, взаимодействия человека с роботами.

«Это было главным открытием нашей команды — что, глядя на контуры запястья, технология может с высокой точностью реконструировать в 3D, где находятся пальцы», — сказал Чен Чжан (Cheng Zhang),, доцент кафедры информатики и директор новой лаборатории SciFi в Корнелльском университете, где был разработан FingerTrak.

До этой работы все варианты размещения камер на запястье получались слишком громоздкими и неудобными для повседневного ношения. Также считалось, что с их помощью возможно реконструировать лишь, от силы, несколько отдельных жестов.

FingerTrak имеет небольшой вес и совершенно не сковывает движений рукой. Точная виртуальная реконструкция стала возможной благодаря сочетанию синхронизированных данных четырёх миниатюрных камер (каждая диаметром 9,3 мм) с алгоритмами глубокого обучения.

Помимо уже упомянутых приложений, FingerTrak сможет применяться для перевода с языка жестов, а также для ранней диагностики симптомов болезней Альцгеймера и Парк нсона.

Статья о FingerTrak была опубликована в Трудах ACM по интерактивным, мобильным, носимым и повсеместным технологиям. Она также будет представлена в середине сентября на виртуальной объединённой конференции ACM по распространённым и повсеместным вычислениям.

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