 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Лёгкий браслет обеспечивает 3D-реконструкцию руки для виртуальной реальности

22 июля 2020 г., 11:55
0 
 

Лёгкий браслет обеспечивает 3D-реконструкцию руки для виртуальной реальности

Инженеры из Корнельского и Висконсинского университетов сконструировали носимое на запястье устройство, которое непрерывно отслеживает положение всей кисти человека в пространстве.

Браслет под названием FingerTrak оборудован тремя или четырьмя тепловыми камерами низкого разрешения. С их помощью регистрируются контуры руки, на основании которых вычисляются 3D-позиции двадцати суставов пальцев. По мнению разработчиков, их браслет может произвести переворот в технологиях виртуальной реальности, взаимодействия человека с роботами.

«Это было главным открытием нашей команды — что, глядя на контуры запястья, технология может с высокой точностью реконструировать в 3D, где находятся пальцы», — сказал Чен Чжан (Cheng Zhang),, доцент кафедры информатики и директор новой лаборатории SciFi в Корнелльском университете, где был разработан FingerTrak.

До этой работы все варианты размещения камер на запястье получались слишком громоздкими и неудобными для повседневного ношения. Также считалось, что с их помощью возможно реконструировать лишь, от силы, несколько отдельных жестов.

FingerTrak имеет небольшой вес и совершенно не сковывает движений рукой. Точная виртуальная реконструкция стала возможной благодаря сочетанию синхронизированных данных четырёх миниатюрных камер (каждая диаметром 9,3 мм) с алгоритмами глубокого обучения.

Помимо уже упомянутых приложений, FingerTrak сможет применяться для перевода с языка жестов, а также для ранней диагностики симптомов болезней Альцгеймера и Парк нсона.

Статья о FingerTrak была опубликована в Трудах ACM по интерактивным, мобильным, носимым и повсеместным технологиям. Она также будет представлена в середине сентября на виртуальной объединённой конференции ACM по распространённым и повсеместным вычислениям.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  