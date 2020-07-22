AMD выпустила ряд процессоров для десктопов

22 июля 2020 г., 12:25

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Компания AMD объявила о выходе десктопных процессоров, основанных на техпроцессе 7 нм и оснащенных встроенной графикой.



Как отмечается, чипы AMD Ryzen 4000 G-серии обеспечивают показатели, которые на поколения опережают стандарты, и высокую энергоэффективность.



«AMD стремится постоянно расширять пределы вычислительной мощности и графических возможностей, чтобы дать новые удивительные впечатления всем владельцам персональных компьютеров, от обычных пользователей до геймеров, стримеров и сотрудников компаний, — отметил Саед Мошкелани (Saeid Moshkelani), старший вице-президент и генеральный менеджер клиентского бизнес-подразделения в AMD. — Сегодня, в сотрудничестве с нашими давними партнерами по персональным компьютерам, мы рады запустить новые десктопные процессоры AMD Ryzen 4000 серии. Это самые современные процессоры для настольных компьютеров со встроенной графикой, обеспечивающие великолепные показатели для решения рабочих и игровых задач».



Особо подчеркивается, что встроенное графическое ядро Radeon с быстрым откликом и безупречной графикой обеспечивает пользователям персональных компьютеров с процессорами AMD Ryzen 4000 G-серии высокий уровень производительности для гейминга или создания контента без необходимости установки отдельного графического процессора. А процессоры AMD Athlon 3000 G-серии c той же архитектурой «Zen» и встроенной графикой Radeon, что и у семейства AMD Ryzen, дают ПК начального уровня современные возможности и наделяют отзывчивостью в работе.



Процессоры AMD Ryzen 4700G предлагают увеличение многопоточной производительности до 2,5 раз по сравнению с предыдущим поколением, улучшение характеристик производительности в режиме однопоточности до 5% по сравнению с Intel Core i7-9700, а многопоточной - до 31%. При сравнении с тем же чипом от конкурента графическая производительность выше до 202% .



Созданные для среды современного бизнеса, новые процессоры AMD Ryzen PRO 4000 и AMD Athlon PRO 3000 обеспечивают новый стандарт рабочих персональных компьютеров. Обладая продвинутой производительностью и современной многоуровневой безопасностью, они созданы поддерживать высокий темп современного бизнеса даже на удалении. С такими системами безопасности, как AMD Memory Guard и AMD Secure Processor, работающими параллельно системам управления, бизнес может быть уверен, что ПК на базе процессоров AMD легки в управлении даже на уровне предприятия и обеспечивают надежную поддержку функций безопасности.



Ожидается, что десктопные процессоры Ryzen 4000 G-серии будут доступны у OEM-партнеров, включая Lenovo и HP, начиная с третьего квартала 2020 года. Десктопные процессоры Ryzen PRO 4000 серии появятся у системных интеграторов с момента запуска 21 июля, и ожидаются у OEM-партнеров этой осенью. Процессоры Ryzen 4000 G-серии, Athlon 3000 G-серии, Ryzen PRO 4000 серии и Athlon PRO 3000 серии будут доступны у системных интеграторов и OEM-партнеров на эксклюзивной основе.

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