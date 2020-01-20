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Luxoft и LG создадут совместное предприятие для развития webOS Auto

20 января 2020 г., 13:47
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Luxoft и LG создадут совместное предприятие для развития webOS Auto

Компании LG Elecronics и Luxoft сообщили о соглашении, в рамках которого они будут совместно развивать платформу webOS Auto.

Соглашение подписали доктор И. П. Парк, президент и технический директор компании LG, и Дмитрий Лощинин, исполнительный вице-президент DXC Technology и генеральный директор Luxoft.

Новое предприятие будет находиться в г. Санта-Клара, штат Калифорния. Ожидается, что оно начнет свою работу в первом квартале нынешнего года. Тогда же будет объявлен состав команды руководителей.

Как отмечается, LG и Luxoft будут разворачивать готовые к коммерческому использованию цифровые панели, автомобильные информационно-развлекательные системы для пассажиров на задних сиденьях (RSE), а также каршерингговые системы на основе платформы webOS Auto. Все это станет доступным для автопроизводителей, автопарков, а также поставщиков услуг по аренде транспортных средств. Платформа webOS Auto от LG включает в себя возможность работы с мультимедиа, подключения к другим устройствам и управления несколькими дисплеями. В рамках нового совместного проекта будут активно использоваться масштабные ресурсы компании Luxoft с точки зрения сети распространения.

Сегодня уже более 70 млн телевизоров в мире работают на базе webOS. Платформа позволяет создавать экосистему «умных» сервисов, включая стриминговые решения. LG решила активизировать расширение использования платформы и на автомобильную сферу.

«Благодаря сотрудничеству с Luxoft мы планируем улучшить автомобильную платформу IVI и ускорить появление «подключенных» автомобилей, — отметил доктор Парк, президент и технический директор компании LG. — Мы продолжим развивать экосистему платформы webOS Auto, расширяя спектр услуг и наращивая число компаний-партнеров».

«Для Luxoft проект с компанией LG — это новые возможности в части проектирования и внедрения решений для транспортных средств с возможностью сетевого подключения на базе открытых платформ, — заявил Дмитрий Лощинин. — Объединение потенциалов LG и Luxoft обеспечит нам крайне эффективную синергию при развитии платформы webOS Auto и формировании нового потребительского опыта для автопроизводителей и их ключевых партнеров».


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