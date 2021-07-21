Директором Luxoft Ukraine стала Елена Самборская

21 июля 2021 г., 17:05

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По сообщению Luxoft Ukraine, с 16 июля новым управляющим директором компании стала Елена Самборская, которая до этого работала на должности HR-директора компании и будет совмещать эти две позиции.

Елена Самборская сменила на этом посту Виталия Кармазинского, который возглавлял Luxoft в Украине с октября 2019 года и сейчас покидает компанию.

Сообщается, что Елена Самборская пришла в компанию на должность HR-директора в ноябре 2019 года. До этого она почти 10 лет работала на должности HR-директора онлайн-ритейлера ROZETKA, а перед этим — на менеджерских позициях в таких компаниях, как Meest Express и Foxtrot. «Сейчас на IT-рынке Украины превалируют такие скорости и открыто такое окно возможностей, что о более амбициозных вызовах и мечтать не приходится», — рассказывает она.

По словам Самборской, объединение ролей управляющего и HR-директора является для компании очень органичным и закономерным, ведь главный фокус для Luxoft — это люди. К тому же, задачи, которые решает директор локации и директор по персоналу на 80% пересекаются, поэтому в компании считают целесообразным объединить эти позиции. Подобное совмещение ролей уже успешно реализовано в локациях Luxoft в Польше, Германии и Великобритании.

Отмечается, что сейчас в компании открыто более 900 вакансий. Основные проекты касаются таких отраслей, как автомобилестроение, финансы, энергетика, ритейл, логистика, медиа и др.

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