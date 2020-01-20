Три вендора контролируют две трети мирового рынка ПК

20 января 2020 г., 13:25

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Аналитики Canalys говорят об отгрузке на мировой рынок в 2019 г. не менее 268,1 млн настольных систем, ноутбуков и рабочих станций. Результат годичной давности удалось улучшить на 2,7%, что стало первой позитивной динамикой за последние восемь лет. Причем, на долю ведущих вендоров — Lenovo, HP, Dell — пришлось две трети общих поставок.

Несмотря на замедление экономического роста, в четвертом квартале США освоили на 7% компьютеров больше, нежели годом ранее и вышли на объем в размере 17,9 млн устройств. В Европе ситуация с Брекзитом оставалась для рынка наиболее острой, вследствие чего рост поставок в страны EMEA оказался ниже среднерыночного — в пределах 2%.

Прогнозируется, что в наступившем году мировой рынок вряд ли повторит прошлогодний успех. Макроэкономические факторы продолжат оказывать нездоровое влияние на компьютерную индустрию и такие ключевые рынки как американский, японский и индийский покажут сравнительно слабые темпы развития. Неопределенности добавит ситуация с HP — Xerox продолжает рассматривать вендора как основную цель для поглощения.

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