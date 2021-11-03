Linux Foundation представляет новые инициативы для ИИ, IoT и облачных вычислений

3 ноября 2021 г., 17:55

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Некоммерческий технологический консорциум Linux Foundation объявил о запуске двух новых инициатив: NextArch и OpenBytes.

NextArch Foundation будет служить нейтральным «домом» для создания архитектуры следующего поколения и поддержки совместимости растущего количества микросервисов. Эти услуги являются базовыми элементами облачных вычислений, искусственного интеллекта, Интернета вещей, периферийных вычислений и многих других передовых технологий.

Посредством «абстракции инфраструктуры» NextArch предоставит разработчикам всё необходимое для автоматизации процессов разработки, операций и проектов, а также для повышения автономии самих разработчиков. Для корпоративных клиентов NextArch обеспечит простые в использовании и рентабельные инструменты, которые помогут им решить проблемы с коммерциализацией своей продукции.

Инициативу NextArch уже поддержало более четырёх десятков компаний, включая VMware и китайский многонациональный конгломерат Tencent.

Linux Foundation также объявила о запуске OpenBytes, проекта возглавляемого фирмой Graviti Technologies. Он призван сделать наборы данных для ИИ более доступными за счёт создания открытых стандартов и форматов, регламентирующих правила публикации открытых датасетов и обмена ими.

Благодаря единому формату контрибьюторы и потребители смогут легко находить нужные данные, что упростит совместную работу. Идея состоит в том, чтобы сократить трудозатраты и расход ресурсы на повторяющийся сбор данных, необходимых для обучения систем ИИ. Проект будет координировать усилия глобального бизнеса и академических учреждений для предоставления финансирования, профессиональных услуг и технической поддержки.

Владельцы наборов данных часто неохотно делятся ими публично из-за отсутствия контроля над использованием датасетов и риска возникновения недопониманий по поводу лицензирования. OpenBytes установит пакет лицензий для открытых наборов данных, которые решают проблемы авторского права и распространения, снижая риски ответственности участников.

Linux Foundation стремится создать с OpenBytes первое сообщество открытых данных с нейтральным и прозрачным управлением в различных, совместно работающих организациях.

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