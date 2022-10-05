Український стартап maxAh розробив прототип літій-сірчаної батареї з графеном та технологію відновлення деградованих літій-іонних акумуляторів

5 октября 2022 г., 15:55

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Попри війну, науковці стартапу maxAh створили функціональні прототипи літієвих акумуляторів модифіковані українським графеном та успішно розробляють інноваційну технологію відновлення катодної та анодної маси деградованих LI-ion батарей досягнувши рівня відновлення 100%.



Як повідомляється, найбільш важливим та перспективним здобутком є створення прототипу літій-сірчаної батареї (Ll-S), зі стабільним циклом заряду. Батарея, модифікована унікальним українським графеном, демонструє у декілька разів стабільніше циклування ніж при використанні звичайного електроліту, який спричиняє швидкий розчин сірки.



Батарея має в три рази більшу місткість, працює у тричі довше та у перспективі має коштувати значно дешевше ніж будь-які інші літій-іонні системи. Отримані результати значно наближають українську технологію до використання у сучасному житті. На світовому ринку розробка не має аналогів та представлена лише теоретично, створення лабораторного прототипу – це значний прорив у сфері виготовлення акумуляторних батарей.



«В листопаді минулого року ми анонсували те, що прототипи будуть готові у серпні 2022. Ситуація в перші місяці війни пригальмувала нашу роботу, але не зупинила. Лабораторії в Дніпрі та Києві працювали в екстремальних умовах. Проте, злагоджено, наполегливо, без зовнішніх інвестицій, власними силами, підтримуючи один одного, залишаючись на своїх місцях, ми здобули результат. Сьогодні ми представляємо наші здобутки та продовжуємо працювати над інноваційними технологіями, які допоможуть зробити акумуляторні джерела струму більш ефективними, безпечними та доступними», заявив Сергій Дубіневич, CEO компанії maxAh.



Підтвердити результати та перейти до більш перспективної (літій-сірчаної) технології допомогли досліди, під час, яких українським графеном модифікували марганцеві сполуки. Створений maxAh прототип літій-іонної батареї з використанням оксиду марганцю (LMO), демонструє у два рази швидший час відведений для повного відновлення місткості та у п’ять разів довший життєвий цикл. Крім цього, імовірність надлишкового нагріву на 500% нижча ніж у більшості наявних аналогів на ринку акумуляторів для споживчої електроніки.



Водночас із розробкою акумуляторних джерел струму maxAh веде науково роботу за напрямком відновлення відпрацьованих батарей. Технологія тестується на літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторах, використання, яких найбільш поширене у сучасному транспорті, побуті та інших галузях світової промисловості. Дослідження підтвердили, можливість відновлення батареї до 100% рівня без графену , а також подальше підсилення її базових характеристик та подовження життєвого циклу шляхом модифікації графеном.



«Попит на акумуляторні джерела струму зростає неймовірно швидко. Кожен день у світі з’являється величезна кількість електромобілів, побутової електроніки, сонячних панелей, дронів тощо. Безпечна утилізація, на жаль, не є досконалим рішенням. Відновлення катодної та анодної маси деградованих батарей і покращення їх базових показників, це лише перший етап нашої роботи. Ми розробляємо рішення, яке допоможе відновлювати всі, без виключення, акумуляторні джерела струму, що існують. Вплив на навколишнє середовище та кількість надлишкового вуглецю, який потрапляє до атмосфери під час всього циклу виготовлення акумуляторів зменшиться в рази. До речі, команда maxAh перемогла у національному фіналі Climate Launchpad 2022 та вийшла у глобальний фінал конкурсу. Це досягнення ставить нас в авангарді світових стартапів, які пропонують рішення спрямовані на сталий розвиток та збереження клімату» — додав СЕО maxAh.



Компанія вже відкрила додатковий раунд по залученню інвестицій із метою створення сучасної лабораторії, яка дозволить вдосконалити створені прототипи, масштабувати розробки та пришвидшити їх комерціалізацію.

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