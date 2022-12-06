Камера відеоспостереження Axis Q1656-DLE Radar-Video Fusion має вбудований радар

6 декабря 2022 г., 13:25

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Компанія Elko, офіційний дистриб'ютор Axis Communications в Україні, оголосила, що вендор випустив новий пристрій, який забезпечує класифікацію об’єктів на основі глибинного навчання із поєднанням двох технологій: відео та радара. Це рішення підходить для точного цілодобового виявлення та захисту від вторгнень на великих територіях, забезпечує покращений аналіз зображення у комбінації з доказовою цінністю відео.



Камера AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion пропонує функціональність Q-line камери у поєднанні з повністю інтегрованим радаром. Використовуючи радар, камера може виявляти об'єкти на великих площах незалежно від видимості. Пристрій може візуалізувати швидкість і відстань до об'єктів, що рухаються безпосередньо в поданні програми.



Цей smart-пристрій дозволяє налаштовувати події, викликані підозрілою поведінкою, залежно від швидкості й класифікації, наприклад людей, що біжать, і автомобілів, що повільно рухаються. Радар також можна використовувати окремо для керування камерою PTZ. Крім того, оскільки радар «бачить» у темряві, також можна налаштувати тригери для включення прожекторів, ІЧ-підсвічування або підсвічування фасадів лише тоді, коли це необхідно, що дозволяє заощадити зусилля та витрати на електроенергію.



Міцний і стійкий до погодних умов цей пристрій пропонує вбудовані функції кібербезпеки для захисту системи. Завдяки лише одному пристрою для встановлення, одному роз’єму кабелю, одній IP-адресі та одній ліцензії на програмне забезпечення для керування відео (VMS) - це забезпечує менші витрати на встановлення та термін експлуатації. А, завдяки низькому рівню помилкових сповіщень, співробітники служби безпеки діють лише на реальні загрози та можуть працювати з більшою кількістю камер одночасно.

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