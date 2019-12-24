На CES 2020 будут представлены новые мониторы LG UltraGear

24 декабря 2019 г., 13:27

Компания LG Electronics намерена представить на выставке CES 2020 ряд новых моделей мониторов LG UltraGear — 27GN950, 34GN850 и 38GN950.

27-дюймовый монитор UltraGear 4K UHD (модель 27GN950) оснащен Nano IPS-дисплеем с временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц (с разгоном до 160 Гц). В данной модели также предусмотрена возможность аппаратной калибровки для максимизации точности цветопередачи.

Всего один кабель DisplayPort обеспечивает поддержку технологии VESA Display Stream Compression (DSC) для достижения необходимой производительности практически без потерь при обработке 4К изображений. В дополнение к насыщенным, ярким изображениям и высокой скорости технология VESA DSC совместима с HDR и NVIDIA G-SYNC, а также поддерживает технологию адаптивной синхронизации и переменную частоту кадровой развертки.

Модели UltraGear 34GN850 и 38GN950 оснащены большими IPS-дисплеями с откликом 1 мс и частотой обновления 160 Гц.2 Модели 27GN950 и 38GN950 прошли сертификацию VESA DisplayHDR 600, а модель 34GN850 соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400.

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