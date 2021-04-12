LG представила солнечные панели NeON N с гарантией на 25 лет

12 апреля 2021 г., 12:15

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LG Electronics объявила о выпуске усовершенствованной солнечной панели, изготовленной с использованием полуячеек N-типа.



Как отмечается, солнечная панель LG NeON N идеально подходит для использования, как в жилых, так и в коммерческих помещениях, обеспечивает выработку электроэнергии, сгенерированной с использованием технологии улавливания диоксида углерода. Панель также отличается долговечностью и надежностью, что в свою очередь позволяет получить более высокие показатели эффективности по сравнению с предыдущей моделью.



Особо подчеркивается, что в отличие от большинства представленных сегодня на рынке солнечных панелей, в которых используются ячейки положительного типа, компания LG использует сложные отрицательные ячейки N-типа с температурным коэффициентом -33 процента на градус Цельсия. Структура ячеек N-типа с двухсторонней фоточувствительностью также позволяет им поглощать солнечный свет, как фронтальной, так и тыльной стороной. Благодаря этому панель обеспечивает высокие показатели выходной мощности, генерируя максимум 390 Вт на 120 ячеек при одновременном уменьшении уровня потерь электроэнергии.



Производитель отмечает, что за счет высоких характеристик надежности и долговечности, данный продукт обеспечивает раьботу в неблагоприятных погодных условиях. Панель также устойчива к световой деградации; эффективность ее работы не снижается вследствие воздействия солнечного света в первые часы после установки.



Солнечные батареи LG сертифицированы двумя ведущими международными организациями по проверке и сертификации - UL и TÜV Rheinland. Соответствующие стандартам и испытательным критериям отрасли, панели NeON N компании гарантируют работу на уровне 90,6% от своей первоначальной производительности даже спустя 25 лет непрерывного использования.



“Наша новая солнечная панель NeON N — это самое надежное и эффективное решение в области возобновляемых источников энергии, которое когда-либо было разработано LG”, - заявил Кевин Ким, вице-президент и руководитель энергетического подразделения LG Electronics Business Solutions Company.

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