Google запускає в Україні Центр прозорості, де зібрана вся інформація щодо політик компанії

11 июля 2024 г., 16:45

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Компанія Google запускає в Україні сайт Центр прозорості – хаб, де зібрана вся інформація щодо політик компанії. Там представлено правила користування сервісами та продуктами компанії, політики для розробників та правила спільноти, які створено заради безпеки користувачів, інструменти звітності та оскарження тощо.

У міру того як змінюється ландшафт онлайн-загроз, політики Google також розвиваються, допомагаючи запобігти зловживанням на платформах компанії. Оскільки правила використання продуктів відрізняються, політики адаптуються окремо до кожної платформи з метою створити безпечний і позитивний досвід для всіх.

Деякі з найважливіших керівних принципів також доступні для перегляду, зокрема принципи штучного інтелекту Google, вперше представлені у 2018 році. Надаючи доступ до політик і принципів компанія прагне, щоб користувачам, розробникам і творцям було легко зрозуміти умови, правила та інструкції.

Центр прозорості має спеціальну сторінку, яка допоможе знайти способи повідомляти про шкідливий контент і подавати скарги за допомогою кількох служб. Процес оскарження спрямований на забезпечення належної правової процедури, ефективності та прозорості для користувачів, які оскаржують рішення компанії щодо застосування політик.

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