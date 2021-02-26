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За продажу облачных сервисов SAP в Украине будет отвечать Александер Мейкснер

26 февраля 2021 г., 14:35
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За продажу облачных сервисов SAP в Украине будет отвечать Александер МейкснерКомпания SAP объявила о новом назначении регионального операционного директора (СОО) в Юго-Восточной Европе и Украине. Александер Мейкснер (Alexander Meixner), ранее возглавлявший Platform&Technology в SAP Центральной и Восточной Европы, теперь будет не только выполнять обязанности операционного директора, но и руководить облачными продажами в подразделениях SAP Юго-Восточной Европы и Украины. С его приходом команда руководителей SAP полностью укомплектована и готова продолжать рост и трансформацию в регионе, который насчитывает 1935 сотрудников в 12 странах.

В недавнем объявлении SAP запустила инициативу «Рост с SAP» (Rise with SAP) – программу, которая поможет клиентам за три простых шага трансформировать ИТ-ландшафт и перенести его в облако. Для поддержки клиентов и их успеха в странах Юго-Восточной Европы и в Украине было чрезвычайно важным в этом трансформационном путешествии укомплектовать руководящую команду. Это удалось достичь благодаря Александеру Мейкснеру, который вместе с Жозефин Галла (Josephin Galla), исполнительным директором SAP Юго-Восточной Европы и Украины, будет возглавлять команду в этом регионе.

Александер Мейкснер живет в Вене, Австрия. Он начал свою карьеру в SAP в 2016 г. в должности руководителя аналитики в Центральной и Восточной Европе, а в 2018 г. был назначен руководителем платформы. До того, как присоединиться к SAP, он работал в Oracle в департаментах продаж и управления продажами в регионе EMEA, отвечая за аналитику и управления эффективностью предприятий. Перед Oracle он работал в E&Y, Aral AG и Sony. Он получил диплом инженера и экономиста, специализируется на распределении AI в университете Вены и является бакалавром машиностроения.

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