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LG Electronics купує Athom для розвитку напрямку випуску smart-пристроїв з АІ

4 октября 2024 г., 16:44
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LG Electronics придбала 80% акцій Athom, компанії-розробника платформ для розумних будинків. Угода передбачає придбання 20% протягом наступних трьох років. 
 
Зазначається, що цей стратегічний крок спрямований на розширення можливостей підключення LG у відкритих екосистемах розумного дому. Поєднуючи можливості Athom із технологією LG Affectionate Intelligence, компанія прагне стати лідером в епоху домашніх інновацій, керованих штучним інтелектом. 
 
LG планує інтегрувати широкі можливості підключення Athom, що з'єднує тисячі приладів, датчиків і освітлювальних пристроїв, з платформою LG ThinQ з підтримкою генеративного штучного інтелекту. Ця ініціатива спрямована на створення будинку з АІ, який забезпечує оптимальні просторові рішення завдяки глибшому розумінню потреб клієнта. У ньому користувачі взаємодіятимуть із генеративним штучним інтелектом, який керує побутовими приладами й пристроями інтернету речей для створення персоналізованого середовища відповідно до їхніх уподобань. 
 
LG прагне впровадити диференційований клієнтський досвід будинків зі штучним інтелектом в інші простори, де користувачі проводять свій час (зокрема, в комерційних приміщеннях і громадських місцях), реалізуючи та просуваючи концепцію «розумного простору». 
 
Athom, що базується в Енсхеде (Нідерланди) була заснована у 2014 р. і є виробником розумного домашнього хаба Homey, що з'єднує побутову техніку та пристрої інтернету речей, а також пропонує хмарні сервіси підписки. Homey за останнє десятиліття розширився переважно у Європі, здобувши лояльну клієнтську базу з сотень тисяч користувачів. Станом на 2023 рік пристрої Homey доступні, крім Європи, в Австралії, Сінгапурі, США та Канаді. 
 
Компанія Athom розробила власний хаб і операційну систему для створення незалежної екосистеми розумного будинку. Її флагманський продукт, Homey Pro, може підключатися до понад 50 000 пристроїв і підтримує різні методи з'єднання, зокрема Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Matter і Thread, що робить його дуже універсальним і доступним. 
 
Homey App Store, яким керує Athom, пропонує близько 1000 застосунків для підключення та керування домашніми пристроями від таких брендів, як Philips Hue та IKEA. Багато з цих застосунків створено на основі офіційних партнерських відносин разом із великою кількістю програм, розроблених спільнотою Homey. Ця спільнота розробників активно сприяє розвитку відкритої платформи Athom, постійно розширюючи асортимент брендів і пристроїв, які можна під'єднати до хаба. Користувачі можуть легко створити розумне домашнє середовище, завантажуючи застосунки з магазину й підключаючи свої девайси. 
 
LG прагне значно підвищити рівень масштабованості, необхідний для впровадження штучного інтелекту в будинках, щоб досягти найвищих галузевих стандартів. Це буде реалізовано шляхом інтеграції технології розумного будинку на платформі LG ThinQ з відкритою екосистемою Athom і підключення до пристроїв інтернету речей. 
 
«Придбання Athom є фундаментальним кроком для нашого бізнесу в галузі розумних будинків, — зазначив Чон Кі Хун, виконавчий віцепрезидент і керівник Центру бізнесу платформ LG. — Використовуючи синергію між двома компаніями, ми розширимо нашу відкриту екосистему й послуги зовнішньої інтеграції, прагнучи надати клієнтам більш різноманітні та багатовимірні просторові враження». 
 
Навіть після придбання Athom продовжуватиме працювати незалежно, зберігаючи свої бізнес-функції та брендинг. Ця стратегія спрямована на максимізацію потенціалу зростання Athom та її унікальних сильних сторін, водночас сприяючи синергії в бізнесі, науково-дослідних можливостях і використанні платформи. 
Презентація компанією LG системи AI home, яка інтегрує відкриту платформу розумного дому Athom із власною технологією штучного інтелекту, підкреслює її прагнення перейти від апаратного до програмно-орієнтованого платформного бізнесу. У 2021 році LG розширила свою телевізійну діяльність від апаратного до програмного забезпечення, вийшовши на ринок ТВ-платформ зі своєю системою webOS. Щоб підтримати цей перехід, LG придбала Alphonso, глобальну технологічну компанію зі США, що спеціалізується на телевізійних медіа, машинному навчанні й аналітиці великих даних. Зараз Alphonso працює як LG Ad Solutions, основний компонент бізнесу з виробництва контенту та сервісів webOS. 
 
За прогнозами дослідницької компанії TechNavio, світовий ринок розумних будинків зросте з 81,2 млрд доларів США у 2023-му до 260,24 млрд дол. до 2028 року з середньорічним темпом зростання 26,23 відсотка. 
 
«LG перетворюється на компанію рішень для розумного простору, яка об'єднує та розширює можливості в різних житлових приміщеннях. Ми продовжуватимемо робити стратегічні інвестиції для зміни нашої бізнес-парадигми, про що свідчать наші послідовні виходи на ринок побутової техніки на базі платформ і рішень, як-отрекламної платформи webOS і системи штучного інтелекту для дому», — заявив Вільям Чо, генеральний директор LG Electronics. 

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