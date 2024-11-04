LG презентувала 4K-монітор з Mini LED для медичного використання

4 ноября 2024 г., 16:45

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LG Electronics (LG) випустила новий 31,5-дюймовий хірургічний монітор (модель 32HR734S) із технологією Mini LED. Розроблений для забезпечення кольорового відтворення відео та зображень з хірургічних ендоскопів, систем лапароскопічних камер та інших сумісних медичних систем, пристрій LG отримав дозвіл 510(k) від FDA США, що дозволяє продавати його на американському ринку. Технологія Mini LED 32HR734S забезпечує точне керування яскравістю та широкий колірний діапазон, оптимізуючи чіткість зображення та точність кольорів, що робить монітор вибором для різноманітних хірургічних процедур, зокрема лапароскопії й ендоскопії.



32HR734S оснащений 31,5-дюймовим Mini LED дисплеєм із роздільною здатністю 4K (3840x2160), який використовує тисячі крихітних світлодіодів як блок задньої підсвітки (BLU). Забезпечуючи пікову яскравість 2000 кд/м² і динамічний коефіцієнт контрастності 1 000 000:1, медичний монітор LG використовує 1536 зон локального затемнення для отримання чітких, деталізованих зображень і підвищеної візуальної контрастності. Дисплей також забезпечує стабільність кольору по всьому екрану та має 98% охоплення колірного простору DCI-P3.



Зазначено, 32HR734S вирізняється довговічністю й надійністю, необхідними для хірургічних установ. Завдяки технології оптичного склеювання, а також покриттю, що має антиблікові властивості, не створює віддзеркалень і не залишає відбитки пальців на передній панелі, монітор забезпечує оптимальну видимість навіть у яскраво освітлених операційних. Щобільше, передня та задня частини (з класами IP45 та IP32 відповідно) мають стійкість до води та пилу, запобігаючи їхньому впливу на роботу пристрою під час операцій.



32HR734S також є першим хірургічним монітором LG, який оснащений функцією клонування зображення. Вона дозволяє користувачам дублювати зображення на другому екрані (підключеному через HDMI), значно підвищуючи ефективність роботи та зв'язок у хірургічному середовищі, особливо в ситуаціях, коли кільком медичним працівникам потрібно переглядати одне й те саме.



Для більшої універсальності дзеркальний режим дисплея дозволяє інвертувати зображення по горизонталі, плюс можна повертати його на 180 градусів, щоб воно відповідало орієнтації хірургічної камери. 32HR734S також має функції «Картинка в картинці» (PIP) і «Картинка біля картинки» (PBP), остання з яких дозволяє показувати зображення з чотирьох різних джерел одночасно. Це дає можливість медичному персоналу переглядати комбінацію вхідних даних, як-от лапароскопічних та флюороскопічних зображень, одночасно контролюючи життєво важливі показники пацієнта.



«Завдяки передовій технології Mini LED 32HR734S забезпечує чудову яскравість зображення та зручну функціональність, необхідні в хірургічних умовах, — сказав Ю. С. Лі, віцепрезидент і керівник IT-бізнес підрозділу LG Business Solutions Company. — Ми вважаємо, що наша нова модель значно підвищить ефективність медичних працівників, які виконують операції та надають допомогу під час них».

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