Tenable створила рішення для оцінки ризиків кібербезпеки в хмарному середовищі

4 ноября 2024 г., 17:35

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Компанія Tenable, що спеціалізується на управлінні ризиками, оголосила про випуск Enclave Security – рішення, що забезпечує потреби клієнтів, які працюють у середовищах з високими вимогами до кібербезпеки, наприклад, засекречених чи іншим чином ізольованих. Рішення Tenable Enclave Security, яке підтримує Tenable Security Center, захищає ІТ-активи та сучасні робочі навантаження за допомогою оцінки ризиків та контекстного аналізу, що дозволяє організаціям виявляти вразливості до того, як вони завдадуть шкоди, повідомляє Oberig IT.

Створене для відповідності найсуворішим стандартам безпеки, включаючи FedRAMP High та Impact Level 5, рішення Tenable Enclave Security дозволяє організаціям виявляти, оцінювати та усувати вразливості в ІТ-інфраструктурі та контейнерах за допомогою єдиної високозахищеної платформи. Такий консолідований підхід також усуває надмірність інструментів, знижує витрати та підвищує ефективність роботи державних організацій.

Enclave Security дозволить організаціям: задовольняти вимоги безпеки хмарних середовищ та обмеження на розміщення даних; забезпечувати безпеку контейнерів до запуску в роботу; об’єднати інструменти безпеки.

Рішення Tenable Enclave Security дозволяє замовникам відповідати суворим вимогам безпеки хмарних середовищ та обмежень на розміщення даних. Рішення може задовольнити потреби клієнтів, незалежно від їхнього розташування, з можливістю розгортання локально, у віртуальній приватній або комерційній хмарі.

У міру модернізації інфраструктури контейнери забезпечують більш ефективне створення програм та оновлення наявних. Enclave Security допомагає організаціям швидко оцінити ризики в образах контейнерів, виявити їх вразливості та зрозуміти можливі наслідки.

На відміну від фрагментованих рішень з обмеженою видимістю, Tenable Enclave Security забезпечує захист ІТ-активів та сучасних робочих навантажень через єдину архітектуру розгортання.

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