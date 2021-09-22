Lenovo Tech World 2021: будущее за Everything-as-a-Service

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Прошедшая в онлайновом формате ежегодная глобальная конференция Lenovo Tech World охватила широкий спектр анонсов новых решений, самым важным среди которых, стало объявление платформы TruScale, выполненной по модели Everything-as-a-Service.

Свое ключевое выступление на конференции Tech World 2021 председатель совета директоров и CEO Lenovo г-н Янг (Yuanqing Yang) начал с того, что напомнил примечательный факт: в 1982 году персональный компьютер IBM был признан как самое знаменательное событие года, так как продажи этих ПК тогда удвоились. Понятно, что в жизни людей того времени компьютер не играл такой важной роли, какая ему отводится в нынешних гибридных условиях работы. Но стоит лишний раз вспомнить путь развития этой платформы, которая сегодня дает возможность и работать, и развлекаться удаленно. Поэтому в центре внимания Lenovo — создание решений, оптимальных для успешной реализации гибридной работы, а сюда входят и клиентские устройства, и программные инструменты взаимодействия, и инфраструктурные платформы.

Глава Lenovo г-н Янг напомнил, что на обложке журнала Time в 1982 году появился ПК, что ознаменовало начало эры компьютеризации

В современных динамично изменяющихся условиях перед ИТ-директорами встает непростая задача оперативно адаптировать к текущей бизнес-обстановке ИТ-инфраструктуру предприятия. Серьезной помощью в решении этой задачи призвана стать объявленная на нынешней конференции платформа TruScale, выполненная по модели Everything-as-a-Service. Она включает такие компоненты, как Device-as-a- Service, Software-as-a- Service, Infrastructure-as-a- Service. По словам главы Lenovo, компания готова предоставить единое окно для выставления счетов и выполнения сервиса по всем входящим в комплексное решение компонентам. Это упростит задачу текущего обслуживания ИТ-командам предприятий, открыв им возможность сконцентрироваться на перспективном развитии.

Аналитики IDC провели исследование восприятия модели «Устройство как сервис», где главной причиной ее выбора стала высокая цена оснащения рабочего места с использованием аппаратного обеспечения, которое приобретается по традиционной схеме

Стратегия обслуживания через единое окно усилена сформированными Lenovo стратегическими партнерскими отношениями с другими лидерами рынка, поэтому клиенты получают возможность работать и с безопасным и контролируемым общедоступным облаком, и с гибридными платформами. В рамках TruScale компания Lenovo объединилась с ведущими партнерами по инфраструктуре: Deloitte, VMWare и Intel, а также с партнерами по безопасности DaaS Absolute Software и SentinelOne, чтобы предоставить организациям различные предложения, такие как гибридные облачные решения для сред Edge to Cloud. «Сервисный подход Lenovo помогает удовлетворить потребности рынка в гибких и надежных гибридных облачных операциях. Проще говоря, наши организации помогают компаниям развивать свои предприятия и снижать риски, чтобы получать больше прибыли и служить на благо общества», — сказал Пунит Реньен, генеральный директор Deloitte Global.

Актуальность такого подхода подтверждается исследованиями аналтиков, которые показывают, что сегмент рынка решений, предлагаемых как услуги, растет в четыре раза быстрее по сравнению с общим адресным рынком ИТ-услуг. Через три года на модели «как услуга» будет приходиться 12% расходов на корпоративные x86-серверы и более 50% затрат на новые корпоративные системы хранения при среднегодовом темпе роста сегмента на 40%. Что же касается коммерческих ПК, то связанные с ними расходы категории DaaS будут увеличиваться на 17% на по сравнению с 1% два года назад, при среднегодовом росте направления на 50%.

При разработке пограничных серверов Lenovo берет во внимание такие факторы, как не бросающееся в глаза их оформление, необходимость в широких возможностях подключения и технологии дополненной реальности для обслуживания

Одним из наиболее перспективных в ближайшее время направлений развития ИТ-инфраструктур являются краевые вычисления, что было также отмечено в ключевом выступлении главы Lenovo. Это объясняется быстро растущими потребностями в оперативной обработке большого потока данных в различных сферах бизнеса, а также необходимостью их анализа с применением технологии искусственного интеллекта. На конференции Lenovo Tech World 2021 состоялось объявление интеллектуального пограничного сервера ThinkEdge SE70, способного помочь в задаче цифровой трансформации в разнообразных деловых сферах, начиная с логистики, транспорта и умных городов и заканчивая розничной торговлей, здравоохранением и производством. Новое пограничное решение от Lenovo создано в сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с использованием AWS Panorama и работает на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX.

В варианте ThinkEdge SE70 с предварительно установленным AWS Panorama Device SDK, платформа позволяет корпоративным клиентам преобразовывать повседневные IP-камеры в «умные» камеры, которые запускают приложения компьютерного зрения на периферии. AWS Panorama позволяет автоматизировать задачи, которые традиционно требовали проверки человеком для улучшения видимости потенциальных проблем. Например, AWS Panorama можно применять для отслеживания активов, оптимизируя операции на объектах, иля для мониторинга уровней запасов на полках магазинов. И это даже с ограниченной пропускной способностью интернет-подключения.

Пограничный сервер ThinkEdge SE70 позволяет организовать умное видеонаблюдение с помощью обычных IP-камер

Ожидается, что ThinkEdge SE70 начнет поступать на глобальный рынок в первом полугодии 2022 г.

Еще одно интересное объявление в сегменте пограничных серверов — анонс появления поддержки на сервере ThinkSystem SE350 нового программного решения VMware для создания гибридной облачной инфраструктуры. Это решение упростит работу в сети за счет встроенной коммутации и беспроводной связи, устраняя необходимость во внешних сетевых устройствах на периферии и обеспечивая более плавную и бесперебойную работу. Заказчики VMware смогут использовать ту же среду, в которой они работают в своем центре обработки данных, непосредственно в своих периферийных местоположениях. Причем, этот интегрированный пакет будет предварительно загружен в фабричных условиях, упрощая задачу разворачивания.

На пограничном сервере ThinkSystem SE350 будет разворачиваться интегрированное решение VMware для создания гибридной облачной среды

Что же касается платформы ThinkSystem SE350, она построена на чипах Intel Xeon D-2100. При этом сервер отличается компактными размерами, занимая в стойке высоту 1U, а также имея половинную ширину и глубину, что позволяет разместить в любом удобном месте, как на стене, так и на потолке. Его конструкция рассчитана на устойчивость к повышенной запыленности и вибрациям, а рабочий диапазон температур охватывает 0-55°C.

В рамках потоковой сессии д-р Йонг Руи, технический директор и старший вице-президент Lenovo, представил основные технологии Lenovo Brain. Эта собственная разработка Lenovo ориентирована на промышленную трансформацию бизнеса с применением искусственного интеллекта в различных отраслях, таких как производство, здравоохранение и образование. Lenovo Brain изначально создавалась как платформа искусственного интеллекта, которая способствовала интеллектуальной трансформации Lenovo: от обеспечения естественного взаимодействия устройств Lenovo с пользователями и поддержки инфраструктуры ИИ для этого. Д-р Йонг объявил о дальнейшем развитии функциональности Lenovo Brain, позволяющей расширить возможности разнообразных отраслей за счет создания, развертывания и поддержки решений искусственного интеллекта.

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