У ІІІ кв. сегмент фізичної інфраструктури ЦОД зростав на 11%

27 декабря 2022 г., 11:25

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Звіт Dell'Oro Group показує, що доходи від фізичної інфраструктури центрів обробки даних (DCPI) в третьому кварталі зросли на 11% в річному обчисленні, в першу чергу внаслідок збільшення середньої ціни продажу і незначного поліпшення поставок в одиницях.



Перебої в ланцюжках поставок починають зменшуватися, але очікується, що дефіцит електронних компонентів збережеться в першій половині 2023 року, що призведе до так званого феномену "золотого гвинта" для виробників DCPI. Замовлення на обладнання залишалися сильними в третьому кварталі, випереджаючи продажі і підштовхуючи і без того історично високі відставання постачальників до нових максимумів в кінці кварталу.



«Зростання ринку DCPI продовжує прискорюватися, оскільки постачальники працюють з відставанням від графіка зі збільшенням цінової реалізації, - заявив Лукас Беран (Lukas Beran), головний аналітик Dell'Oro Group. - Крім того, попит на DCPI залишається неймовірно високим, при цьому замовлення випереджають продажі, що знову збільшує портфель замовлень постачальників до нового рекордно високого рівня. Це історичне відставання галузі є критично важливим для прогнозу ринку на 2023 р., оскільки більша його частина буде поставлена в першій половині наступному року, підтримуючи подальше зростання ринку. Однак очікується, що зростаюча макроекономічна невизначеність сповільнить зростання DCPI для корпоративного сегмента ринку у 2023 році, але матиме обмежений вплив на постачальників хмарних і колокаційних послуг».



Згідно з даними Dell'Oro, компанії Vertiv, Huawei і Delta були трьома постачальниками, які отримали найбільшу частку доходу в ІІІ кв.



Північна Америка, Азійсько-тихоокеанський регіон і Китай були найбільш швидкозростаючими регіонами з двозначними темпами. У Карибському басейні та Латинській Америці (CALA) темпи зростання були середніми однозначними, а в Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) - низькими однозначними.



Зростання продуктів було широкомасштабним; рішення для розподілу електроенергії в стійках, терморегулювання, ІТ-стійки та ізоляція, а також ДБЖ зростали двозначними темпами, в той час, як системи розподілу електроенергії в шафах і шинах, а також програмне забезпечення та послуги зростали дещо нижчими темпами.



Прогнозується, що в четвертому кварталі 2022 р. зростання DCPI прискориться до 12% завдяки розширенню постачальників хмарних і колокаційних послуг.

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