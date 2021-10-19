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Lenovo поставила Парижскому университету суперкомпьютер на 7 тыс. вычислительных ядрах

19 октября 2021 г., 17:25
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Lenovo поставила Парижскому университету суперкомпьютер на 7 тыс. вычислительных ядрах

Парижский институт физики, CNRS, Парижский университет, регион Иль-де-Франс и компания Lenovo в торжественной обстановке запустили новую цифровую платформу для интенсивных вычислений и массового анализа данных в рамках проекта DANTE.

DANTE (multi Data ANalysis and compuTing Environment for science) объединяет вычислительную инфраструктуру и инфраструктуры анализа данных IPGP и Лаборатории астрономических частиц и космологии (CNRS, Парижский университет). Этот суперкомпьютер, частично финансируемый программой SESAME региона Иль-де-Франс, позволит разрабатывать новые исследовательские методологии в науках о Земле и Вселенной.

В силу специфик исследования этого направления науки существует давняя традиция использования инструментов численных расчетов и моделирования для изучения природных систем. Параллельные вычисления и машинное обучение, реализованные на мощном вычислительном оборудовании, теперь позволяют изучать и анализировать очень большие наборы данных и, таким образом, моделировать все более сложные системы.

Суперкомпьютер Lenovo предоставляет вычислительную мощность более 7000 ядер, а также 12 видеокарт последнего поколения, которые будут использоваться, в частности, для создания прототипов алгоритмов искусственного интеллекта.

«Мы рады внести свой вклад в этот проект, который позволит командам IPGP, CNRS и Université de Paris продолжить  исследования и ускорить обучение в области исследований Земли и вселенной. Lenovo обладает обширным опытом в области высокопроизводительных вычислений, включая оснащение 17 из 25 ведущих университетов и исследовательских центров мира. Наша цель - быть надежным партнером, который обеспечит цифровую трансформацию наших клиентов и поможет им решить основные проблемы, стоящие перед человечеством», отметил Жозе Родригес (José Rodrigues), генеральный директор подразделения инфраструктуры Lenovo во Франции.

В рамках проекта DANTE позволит проводить обработку и анализ спутниковых изображений с высоким разрешением, он создаст возможность усовершенствовать моделирование свойств вулканической лавы с помощью машинного обучения, позволяя лучше понять динамику извержения, Кроме того суперкомпьютер будет задействован в анализе массивных данных в социальных науках.

«Извлечение информации из этих гигантских массивов данных позволит нам проверять гипотезы, а также строить и уточнять наши модели», - поясняет Александр Фурнье (Alexandre Fournier), научный менеджер платформы IPGP. «Представленная вычислительная система предложит новые цифровые возможности научным сообществам, изучающим науки о Земле и Вселенной», - подытожил он.

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