Apple обновила AirPods

19 октября 2021 г., 16:31

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Компания Apple представила наушники AirPods третьего поколения в новом дизайне с поддержкой технологии пространственного аудио и передовыми возможностями.



«AirPods навсегда изменили представление о беспроводных наушниках благодаря великолепному дизайну, удивительному звучанию и непревзойдённому удобству, - отметил Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу. - Мы рады представить новое поколение AirPods - наушников с потрясающим звуком, адаптивным эквалайзером и пространственным аудио, которое обеспечивается технологией динамического отслеживания движений головы. Самые популярные наушники стали ещё лучше, и их легко подключать к любым устройствам Apple».



Новые AirPods оптимизированной формы стали легче и теперь ещё удобнее сидят в ухе, направляя звук прямо в слуховой канал. Ножка стала короче и изящнее, чем у AirPods предыдущего поколения, и в неё встроен такой же датчик нажатия для управления воспроизведением, что и на AirPods Pro. Новые AirPods устойчивы к воздействию пота и воды: как наушники, так и зарядный футляр имеют рейтинг IPX4.

Специальный усилитель с широким динамическим диапазоном позволяет воспроизводить глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие ноты. Микрофон закрыт акустической сеткой, которая приглушает шум ветра и обеспечивает чёткое звучание голоса во время звонка. AirPods также используют кодек AAC‑ELD для передачи звука в высоком качестве Full HD, поэтому голос во время звонков FaceTime звучит чётко и естественно.

В новых AirPods задействованы технологии вычислительного аудио, которые позволяют предложить ещё большему числу покупателей те же невероятные возможности, которые так понравились владельцам AirPods Pro и AirPods Max: адаптивный эквалайзер и пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы.



Мощный чип H1 в сочетании с возможностями акустической системы Apple использует технологии вычислительного аудио и обеспечивает великолепное звучание с помощью адаптивного эквалайзера. Звук настраивается в режиме реального времени в зависимости от положения AirPods в ухе пользователя. Микрофон, направленный внутрь, распознаёт звук, а затем адаптивный эквалайзер с технологиями вычислительного аудио настраивает высокие и средние частоты для компенсации возможных частотных потерь при различных вариантах посадки наушников.



Технология пространственного аудио создаёт эффект трёхмерного звука, как в кинотеатре. Звук словно исходит из самых разных точек пространства, а с технологией Dolby Atmos звучание AirPods просто поражает. Технология отслеживания движений головы позволяет слушать многоуровневое аудио — музыка, видео и даже групповые звонки FaceTime становятся ещё более иммерсивными. Используя передовые алгоритмы пространственного аудио и применяя направленные аудиофильтры для тонкой настройки частот каждого наушника, новые AirPods буквально окружают пользователя звуком.

AirPods настраиваются в одно касание и автоматически подключаются ко всем остальным устройствам Apple, поэтому пользователи смогут легко слушать музыку целый день. Функция совместного доступа к аудио позволяет передавать потоковое аудио одновременно на две пары наушников AirPods, AirPods Pro или AirPods Max с iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV.

Новый датчик распознаёт прикосновение к коже и определяет, находятся ли AirPods в ухе пользователя или, например, в кармане либо на столе. Когда пользователь снимает наушники, воспроизведение останавливается. Направленные микрофоны блокируют внешние шумы и фокусируются на голосе пользователя, чтобы его речь звучала максимально чётко. А ещё наушниками удобно управлять даже тогда, когда руки заняты, - достаточно сказать: «Привет, Siri» и отдать команду.



AirPods (3‑го поколения) работают без подзарядки на час дольше по сравнению с моделями предыдущего поколения: до шести часов в режиме прослушивания, до четырёх — в режиме разговора. Всего пяти минут подзарядки достаточно, чтобы аккумулятор работал ещё час. А с зарядным футляром, который обеспечивает четыре полных цикла зарядки, наушники проработают до 30 часов в режиме прослушивания.3 Теперь AirPods также стали частью экосистемы MagSafe — их удобно заряжать без проводов.



Благодаря технологии пространственного аудио с динамическим отслеживанием движений головы голоса пользователей при групповых звонках FaceTime звучат из той части экрана, где размещено их изображение. Поэтому во время звонка создаётся ощущение, что все участники беседы находятся в одной комнате.4



Siri может сообщать о звонках и зачитывать вслух срочные уведомления, в том числе от таких приложений, как Сообщения, Напоминания и Календарь, или от сторонних приложений, использующих соответствующий API.



Теперь AirPods стали частью сети Локатора, включающей в себя сотни миллионов iPhone, iPad и Mac по всему миру. В приложении «Локатор» и при активации режима пропажи можно обнаружить приблизительное местонахождение наушников. А при отдалении от устройства наушники издают специальные сигналы и присылают уведомления.

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