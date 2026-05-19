TrendForce: ціни на мобільну DRAM зростають на 83% у ІІ кв.

19 мая 2026 г., 12:25

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, ринок мобільної оперативної пам'яті DRAM у другому кварталі 2026 року демонструє аномальне зростання цін. Контрактна вартість чипів LPDDR5X, які використовуються у флагманських смартфонах, злетить на 78–83% порівняно з попереднім кварталом. Для бюджетного сегмента ситуація залишається не менш критичною, оскільки рішення LPDDR4X подорожчають щонайменше на 70–75%. Такий стрибок цін створює безпрецедентний тиск на виробників гаджетів, змушуючи їх переглядати плани випуску продукції та закупівель.

Аналітики TrendForce виділяють дві різні стратегії ключових гравців ринку напівпровідників. Компанія Samsung Electronics обрала агресивну тактику одномоментного підвищення, впроваджуючи максимальні ціни вже зараз. У той же час компанія SK hynix діє за м'якшим сценарієм поступового підвищення котирувань, який має завершитися до кінця травня 2026 року. Різні підходи лідерів ринку змушують бренди смартфонів шукати баланс між закупівлями та збереженням маржинальності своїх пристроїв.

Через надвисоку вартість компонентів виробники смартфонів вимушені погіршувати апаратні характеристики. У топовому сегменті стандартом знову стає 12 ГБ оперативної пам'яті замість 16 ГБ, а середньобюджетні моделі дедалі частіше повертаються до конфігурації 8 ГБ. Попри це, середня місткість пам'яті в індустрії все одно зросте до 8,5 ГБ, що становить близько 10% зростання за рік. Це пояснюється тим, що ринок остаточно залишають застарілі моделі з 2 ГБ та 3 ГБ пам'яті, які замінюються пристроями з 4 ГБ.

Очікується, що через ціновий тиск загальні обсяги виробництва смартфонів у 2026 році будуть нижчими за раніше прогнозовані показники. Бренди можуть зіткнутися з труднощами при виконанні зобов'язань за довгостроковими угодами про закупівлю, які були підписані наприкінці минулого року. Щоб зберегти прибутковість, компанії переорієнтовуються на програмну оптимізацію, намагаючись знизити споживання ресурсів операційною системою та застосунками без збільшення фізичного обсягу пам'яті.

Ситуація на ринку DRAM є прямим наслідком глобального перерозподілу потужностей на користь AI-інфраструктури. Виробники пам'яті масово перекидають лінії на випуск високошвидкісної пам'яті для серверів, де рентабельність значно вища, ніж у мобільному секторі. Це створює ситуацію, коли ринок смартфонів змушений конкурувати за залишки ресурсів, що призводить до диктатури цін з боку постачальників та фактичної зупинки технологічного прогресу в частині нарощування обсягів RAM.

Основним стратегічним ризиком є сповільнення розвитку функцій AI на пристроях, які потребують великої кількості оперативної пам'яті для локальної роботи мовних моделей. Якщо виробники смартфонів продовжать зменшувати обсяги пам'яті для економії, це змусить їх переносити обчислення у хмару, що підвищує залежність користувачів від стабільного з'єднання та сторонніх сервісів. У довгостроковій перспективі така цінова політика може призвести до зниження попиту на нові пристрої, оскільки користувачі не бачитимуть сенсу в оновленні на моделі з гіршими характеристиками.

