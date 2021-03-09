SK hynix представила модули мобильной DRAM рекордной емкости — 18 ГБ

9 марта 2021 г., 11:54

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Компания SK hynix объявила о начале массового производства мобильной DRAM LPDDR5 объемом 18 ГБ, как отмечается, самой большой емкости в индустрии.



Это решение нацелено на смартфоны премиум-класса, чтобы обеспечить оптимальную среду для игр и просмотра видео в самом высоком разрешении. SK hynix предполагает, что большой объем памяти потребуют высокопроизводительные приложения для камер и задачи требующие использования искусственного интеллекта.



«Представленные модули улучшат скорость обработки и качество изображения за счет расширения пространства для временного хранения данных, поскольку их емкость заметно увеличена по сравнению с предыдущим поколением, предлагавшим 16 ГБ», - отмечает производитель.



Новые модули работают со скоростью до 6400 Мбит/с, что примерно на 20% быстрее, чем мобильная DRAM (LPDDR5 со скоростью 5500 Мбит/с), используемая сейчас в смартфонах.



Отмечается, что SK hynix уже поставила LPDDR5-модули объемом 18 ГБ для игрового смартфона ASUS «Republic of Gamers (ROG) 5», ознаменовав тем самым начало полномасштабного серийного производства.



По данным Omdia, спрос на LPDDR5 DRAM в настоящее время составляет около 10% от всех поставок мобильных DRAM, и, по оценкам компании, к 2023 году эта доля увеличится до более чем 50%.

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