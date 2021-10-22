Квартальные продажи облачных сервисов SAP выросли на 20% до 2,4 млрд евро

22 октября 2021 г., 15:09

Компания SAP сообщила о результатах за прошедший квартал, отмечая значительный рост в облачном направлении.



Продажи SAP облачных сервисов выросли в годовом сравнении на 20% до 2,4 млрд евро.



Общая скорректированная выручка компании подросла на 5% и составила 6,8 млрд евро, а прибыль на акцию увеличилась на 2% до 1,74 евро.



Акции SAP выросли почти на 1% после объявления квартальных результатов.



На прошлой неделе немецкая компания в третий раз с начала года повысила прогноз по показателям за 2021 г. на фоне роста облачного направления, которые, как ожидается, будут расти на 16-19%.



Руководство SAP уверено, что для преодоления возникших проблем в глобальной экономики из-за пандемии коронавируса, и в частности из-за сбоев в глобальных цепочках поставок, потребуется более широкое использование технологий, включая, решения компании.

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