HTC выпустила компактные VR-очки Vive Flow

22 октября 2021 г., 14:13

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HTC анонсировала запуск компактных VR-очков Vive Flow.



Как отмечается, очки с эффектом погружения предложат пользователям новые возможности для расслабления, тренировки ума и ежедневных развлечений.



Очки могут загружать приложения из магазина Vivepoint. В качестве контролера для очков используется смартфон на базе Android. Также возможна загрузка контента со смартфона на базе Android (фильмы, телешоу и т.д.) и встречи с друзьями и коллегами на базе сервиса ViVE Sync.

VR-очки Vive Flow разработаны с ориентацией на удобство и комфорт повседневной жизни: устройство весит всего 189 граммов. Широкое поле обзора в 100 градусов позволяет транслировать на кинематографический виртуальный экран контент HD-качества с четким разрешением 3,2К и плавной частотой обновления 75 Гц. Система трехмерного пространственного звука обеспечивает пользователям «захватывающие» аудиовозможности, также устройство поддерживает подключение к внешним наушникам по Bluetooth.



Вместе с VR-очками VIVE Flow будет доступен футляр для их безопасной транспортировки. Кроме того, можно отдельно купить компактный внешний аккумулятор емкостью 10000 мАч, обеспечивающий время автономной работы Vive Flow в течение нескольких дней.



VIVE Flow будет доступен по розничной цене $499 в США и Европе уже в ноябре 2021 г., а также у официальных дилеров по всему миру.

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