Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO выбраны для следующего поколения платформы NVIDIA GeForce NOW

22 октября 2021 г., 15:35

Компания AMD объявила о том, что процессоры Ryzen Threadripper PRO станут основой для нового тарифного плана RTX 3080 на платформе GeForce NOW от NVIDIA. Этот выбор объясняется способностью чипа достичь более 39 петафлопс графической производительности. Каждый процессор также имеет 128 линий PCIe Gen 4 и лучшие в отрасли возможности подключения.

«Линейка Ryzen Threadripper PRO была разработана, чтобы предложить пользователям невероятную производительность и непревзойденную пропускную способность. Она устанавливает отраслевой стандарт для экстремальной вычислительной производительности в различных сферах применения, включая быстро растущее пространство облачных игр, — сообщил Крис Килберн, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских компонентов AMD. — Работая с NVIDIA, мы убедились, что широкий набор функций Ryzen Threadripper PRO является идеальной платформой для облачных игр нового поколения».

«GeForce NOW SuperPOD и GeForce NOW RTX 3080 — это кульминация более чем десятилетних достижений в области облачных игр, которая впервые позволит играть в облачные игры с низкой задержкой при 1440p и 120 кадрах в секунду», — говорит Фил Эйслер, вице-президент и директор GeForce NOW в NVIDIA. — Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO обеспечивают лучшую производительность CPU, памяти и ввода-вывода для игровых нагрузок этого поколения, помогая обеспечить огромный скачок в производительности для геймеров".

Пользователи GeForce NOW с тарифами Founders и Priority уже получили ранний доступ к предзаказу GeForce NOW RTX 3080.

