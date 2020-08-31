Samsung предложит Galaxy Z Fold 2 за 1799 фунтов?

31 августа 2020 г., 10:25

Компания Samsung объявила, что во вторник 1 сентября проведет дополнительное мероприятие Samsung Unpacked, на котором представит смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2.



Хотя компания анонсировала это устройство в рамках представления всей линейки Galaxy 5 августа, однако тогда не было никаких особых деталей в отношении Z Fold 2.



Накануне анонса нового смартфона произошла утечка информации с английского веб-сайта Samsung. В частности была засвечена цена на Galaxy Z Fold 2 - 1799 фунтов. Это на 100 фунтов дешевле, чем предлагалась первая версия.



Кроме того, издание WinFuture раскрыл некоторые детали в отношение характеристик нового смартфона. Сообщается, что основной экран с диагональю 7,6 дюйма оснащается гибким дисплеем AMOLED с разрешением 2208 × 1768 и частотой обновления 120 Гц. А второй AMOLED-дисплей имеет показатели 2260 × 816 и 60 Гц. Устройство создано на базе чипа Snapdragon 865 Plus (3,09 ГГц) имеет на борту 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель 256 ГБ.



Теперь только остается ждать подтверждения 1 сентября цены, как и других деталей о новом флагманском устройстве Samsung.

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