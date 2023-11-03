Квартальний виторг Qualcomm впав на 24% до 8,63 млрд дол.

3 ноября 2023 г., 14:35

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Qualcomm повідомила про відносно м'які результати четвертого кварталу фінансового 2023 року. Складне макроекономічне середовище, інфляційний тиск та повільне відновлення в Китаї, що призвело до нижчого, ніж очікувалося, попиту та підвищеного рівня запасів.

Чистий прибуток за GAAP у вересневому кварталі знизився до 1,489 млрд дол. або 1,32 дол. на акцію з 2,873 млрд дол. (2,54 дол. на акцію) у минулорічному кварталі.

На основі GAAP, загальний дохід у четвертому фінансовому кварталі склав 8,631 млрд дол. порівняно з 11,396 млрд дол. Рік тому - падіння на 24%. Квартальний дохід перевищив консенсус-прогноз у 8,550 млрд дол. Незважаючи на високі доходи автомобільного сектору, прибуток знизився через слабкий попит на промисловий інтернет речей та підвищений рівень запасів у сегменті телефонів через ринкову невизначеність та макроекономічні негаразди.

Квартальний дохід Qualcomm CDMA Technologies знизився на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 7,374 млрд дол., оскільки зростання автомобільної платформи було більш ніж компенсовано зниженням попиту на телефони та скороченням запасів каналів зв'язку в сегменті IoT.

Доходи від продажу рішень для автомобілів зросли на 15% до 535 млн дол, тоді як доходи від продажу телефонів та Інтернету речей знизилися на 27% та 31%, відповідно, до 5,456 млрд дол та 1,383 млрд дол. Це був 12-й квартал поспіль, в якому Qualcomm зафіксувала двозначне зростання доходів в автомобільному секторі.

"Ми спостерігаємо перші ознаки стабілізації попиту на глобальні телефони 3G, 4G, 5G", - заявив фінансовий директор Qualcomm Акаш Палхівала (Akash Palhilava) під час телефонної розмови з аналітиками. За його словами, Qualcomm очікує, що загальний обсяг поставок з використанням її чbпів для телефонів знизиться на "середній і високий однозначний відсоток" у 2023 році порівняно з минулим роком, що краще, ніж компанія очікувала раніше.

Доходи Qualcomm Technology Licensing (QTL) склали 1,262 млрд дол., що на 12% менше в порівнянні з минулим роком через зниження доходів від ліцензування. Виручка сегмента не дотягнула до наших оцінок в 1,269 млрд дол.

На кінець 2023 фінансового року компанія мала 8 450 млн дол. грошових коштів та їх еквівалентів і 14 484 млн дол. довгострокового боргу порівняно з 2 773 млн дол. і 13 537 млн дол. рік тому. Протягом кварталу компанія викупила 4 млн акцій на суму 400 млн дол.

У першому кварталі 2024 фінансового року Qualcomm очікує дохід у розмірі 9,1- 9,9 млрд дол. завдяки раннім ознакам стабілізації ринку, відновленню ринкового попиту з наближенням сезону відпусток і зміцненню портфеля.

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