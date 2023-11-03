Sharp розробила кольоровий дисплей ePoster з електронного паперу з технологією IGZO

3 ноября 2023 г., 15:41

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Корпорація Sharp спільно з компанією E Ink розробили кольоровий паперовий електронний дисплей формату А2, оснащений об'єднувальною IGZO-панеллю. Новий дисплей на електронному папері ePoster буде вперше представлений на SHARP Tech-Day, технологічній виставці, що пройде в Міжнародному виставковому центрі Tokyo Big Sight з 10 по 12 листопада цього року.



Прототип дисплея ePoster є першим, оснащеним новітньою платформою електронного паперу E Ink Spectra 6. У цьому рішенні, порівняно з попередньою платформою, розширено колірне охоплення дисплея, що дає змогу відображати контент із більшою насиченістю та яскравістю кольорів. Пристрій забезпечує високу видимість, як у друкованого паперу, а також здатний підтримувати роботу дисплея при енергоспоживанні 0 Вт. Крім того, що ePoster має розмір А2 (420×594 мм), що є міжнародним стандартом для паперових плакатів, він ще й тонкий і легкий, що дає змогу легко замінити звичайні паперові плакати. Таким чином, ePoster може бути встановлений там, де попередні електронні дисплеї не могли бути використані через їхню значну вагу і необхідність у джерелі живлення.



Заявлено, що дана розробка моделі ePoster формату А2, оснащеної E Ink Spectra 6, є першою у світі. Крім того, технологія IGZO дозволила зменшити розміри периферійних схем, що дало змогу зробити вужчі рамки навколо екрана.



Повідомляється, що крім цього пристрою, на виставці SHARP Tech-Day компанія Sharp представить 8-дюймовий кольоровий дисплей на електронному папері з технологією IGZO, призначений для пристроїв читання електронних книг і електронних ноутбуків.

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