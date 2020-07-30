Квартальная выручка Citrix выросла почти до 800 млн долл.

30 июля 2020 г., 11:15

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Компания Citrix опубликовала данные о финансовых показателях за II квартал 2020 г.



Выручка за год выросла до 799 млн долл. Регулярные платежи на основе подписной модели в годовом исчислении составили 949 млн долларов США (рост на 54 %). Фиксированный доход будущих периодов вырос на 19% по сравнению с прошлым годом и приблизился к 425 млн долл., отражая растущее число заказов решений, приобретаемых по подписке.



Регулярные платежи за услуги SaaS в годовом исчислении составили 590 млн долл., что на 41% выше прошлогоднего показателя. Кассовый приток операционной наличности достиг рекордного показателя 419 млн долл.



Особо отмечается, что Microsoft начнет продажи Citrix Cloud и Citrix Workspace с целью перевести действующих и новых заказчиков локальных решений Citrix в облако Azure. Citrix и Microsoft будут предлагать совместные инструменты и услуги для упрощения и ускорения миграции пользователей. Компании подготовят общую дорожную карту, включающую совместные предложения, в состав которых будут входить Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure и Microsoft 365. Совместные решения будут продаваться собственными коммерческими подразделениями компаний через Azure Marketplace и обширное сообщество дистрибьюторов.



«Мы все больше убеждаемся, что в долгосрочной перспективе эта пандемия приведет к тому, что бизнес изменит свое мнение о преимуществах удаленной работы, и многие компании в будущем придут к гибридной модели. Здесь речь идет не о выборе какого-то одного рабочего места, но о понимании того, что работа — это деятельность, которая требует наличия гибкой инфраструктуры для поддержки, защиты и обеспечения трудовых коллективов. Все это объясняет, почему технологии для создания цифровых рабочих пространств приобрели такое значение. Никогда еще продукция Citrix не была столь важна для наших заказчиков и партнеров», — заявил Дэвид Хеншелл.

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